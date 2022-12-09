تخريج أول دفعة من متدربي مركز التطوير المهني UCCD بجامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، المستشار الأكاديمي للمركز، الاحتفالية التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني، بمناسبة انتهاء تدريب أول دفعة لمهارات التوظيفبحضور الدكتور رشدي العدوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، وجميع فرق العمل والإداريين وطلاب الكليات.



وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته لنجاح التجربة الأولى للمركز الجامعي للتطوير المهني UCCD، وما حققه من نقلة نوعية في مستوى خريجي الجامعة، لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف.



وأشار د. دسوقي، إلى أن هذه التجربة تساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب للتعامل مع المجتمع، من خلال تقديم دورات تهتم بالربط بين الجانب الأكاديمي وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب القادرة على التعامل مع المعطيات المختلفة في سوق العمل، لاكما تم التعاون مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى وتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الزملاء والرؤساء في بيئة العمل.



وقال الدكتور علاء غازي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أنه تم خلال الاحتفالية عرض نماذج طلابية ممن تلقوا تدريباً في المركز، وعبرت تلك النماذج عن مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي حصلوا عليها داخل المركز، كما تضمن هذا العرض عملية نقل خبرات وتجارب تلك النماذج إلى الطلاب الجدد بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم.



وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ بفريق عمل المركز وجهودهم خلال الفترة الماضية لتعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب، والخريجين والتغيرات في سوق العمل.



وفي ختام الاحتفال كرم رئيس الجامعة عضو فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، الدكتور معتصم دراز، الدكتور منى المعداوي وتسليمهما شهادات تميز وهدية تذكارية من الدكتور علاء غازي مدير المركز لدورهما المتميز.

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