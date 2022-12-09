بعد خروج المصلين من الجمعة.. اندلاع حريق في مسجد البحر بأسيوط

اندلع حريق محدود في مسجد البحر بمدينة أبنوب بمحافظة أسيوط عقب خروج المصلين من أداء صلاة ظهر الجمعة دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إخطارا من مجلس مركز ومدينة أبنوب يفيد نشوب حريق بمسجد البحر بعد انتهاء المصلين من أداء صلاة ظهر الجمعة.



على الفور انتقل الى موقع الحريق تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وقوات الحماية المدنية والاطفاء والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في وحدة تكييف نتيجة ماس كهربائي أسفر عن احتراق وحدة التكييف دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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