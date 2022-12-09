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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجاني زوجها.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في العراق

جريمة قتل - ارشيفي
جريمة قتل - ارشيفي

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة قتل غامضة لفتاة وسجلت على أنها انتحار في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لفتاة حصلت ضمن منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد سجلت على أنها انتحار".


وتابعت، أنه لغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى مكتب مكافحة إجرام الحبيبية، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحار، ولدى التعمق في التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة المتحصلة اعترف صراحة بقتل المجنى عليها زوجته".

وأضاف، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات العراقي  لينال جزاءه العادل. 

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