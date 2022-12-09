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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأكيدًا على الهوية المصرية.. إطلاق كليب إنتي حلوة مترجم بالهيروغليفي

المطرب أبو
المطرب أبو

طرح الفنان "أبو" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كليب لأغنيته "إنتي حلوة" والتي سبق وأن طرح النسخة الصوتية منها كاملة على موقع "تيك توك"، وحققت نجاح كبير قبل الطرح الرسمي للأغنية.

 

صرح الفنان "أبو"، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، إنه يهتم بالتطور السريع الذي يصاحب السوشيال ميديا، لذلك قرر التعاون مع منصة "تيك توك" وطرح من خلالها أغنية "إنتي حلوة"، وهي المرة الأولى التي يقرر فيها مغني اختيار تيك توك لطرح الأغنية كاملة قبل الطرح الرسمي.

 

يتعاون "أبو" في أغنية "إنتي حلوة" لأول مرة مع الملحن محمد النادي، كلمات باسم عادل، وتوزيع أمين نبيل، من انتاج أولد مترو، وهو ثاني تعاون بينهما بعد النجاح القياسي لأغنية "3 دقات".

 

كلمات "إنتي حلوة" شجعت "أبو" لتسجيل الأغنية، خاصة أنه يمكن توجيهها لأي شخص سواء حبيبتك أو أمك أو بنتك، وفي نفس الوقت خص المرأة المصرية، بوصفها "إنتي حلوة".

تعاون "أبو" في الفيديو كليب مع فريق عمل يتكون معظمه من فنانات مصريات، هن الفاشون دايريكتور جهاد عبد الله، والمصورة بتول الدعاوي التي قامت بتصوير البوستر الرسمي "لإنتي حلوة"، وهما أيضًا من تعاون معهما "أبو" من قبل في أغنية "3دقات"، كما تعاون أيضُا مع الراقصة إيمي سلطان رئيسة مؤسسة طرب، وصور القاهرة الملونة من أعمال فوتوغرافيا الفنانة نيللي شرقاوي،وفاشون موديلز سهيلة قنديل وإنجي فطين

الجديد في الفيديو كليب، إنه تم ترجمة كلمات الأغنية بالـ الهيروغليفية، للحفاظ على الهوية المصرية، وقامت بالترجمة أسماء الليثي .

كان "أبو" قد طرح أغنية "إنتي حلوة" على منصة "أنغامي" وتخطت نسبة الاستماع إلى الآن ١.٤ مليون مستمع، كذلك تم طرح الأغنية حصريًا على محطة "نجوم إف إم".

ويهتم "أبو" كثيرا بلحن الأغنية التي يقدمها، حيث يعتبر كلام  الأغنية هو الرسالة، واللحن يساعد على توصيلها، لذلك يحرص في كل أغانيه، أن يكون اللحن خفيفًا حتى لو كانت كلمات الأغنية "تقيلة أو صعبة".

الاعلامي رامي رضوان يوتيوب اغنية 3 دقات موقع تيك توك منصة تيك توك الهيروغليفي أغنية أنتي حلوة أنتي حلوة

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