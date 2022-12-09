مطار القاهرة : ضبط سبائك ذهبية وسلاسل مهربة مع راكب | صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك والسلاسل الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي علي رحلة خطوط شركة طيران العربية اشتبه محمد سمير مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر في أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه و قصر مدة السفر.

وقام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتشكيل لجنة مكونة من محمود صابر ووليد أحمد عبد الستار مأموري الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود ٥ سبائك ذهبية وعدد من السلاسل الذهبية بوزن ٧٧٠ جرام تقريبا بالتفتيش الذاتى للراكب.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٩ لسنه ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات وقام بتحريزها محمد سالم وشهاب الدين جمال مأموري الجمرك بحضور علي فهمي بالأمن الجمركي .



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .