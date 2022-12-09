صنع الله إبراهيم: تأثرت بالواقعية وأرفض الإلهام ويجب على الكاتب ببداياته التقليد

حل اليوم الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم ضيف في دار هن للنشر والتوزيع في حوار مفتوح عن الكتابة.



قال الكاتب صنع الله إبراهيم انه يفضل الاسلوب الواقعي في الكتابة وإنه يرفض الإلهام والوحي وإن إي إنسان يكتب لإن المبادئ ولا يجري الكاتب وراء اسلوب غير مفهوم يجب ان يتحلى باسلوب بسيط ف الكتابة تليغرافي فكل انسان يكتب ولا يوجد انسان لم يكتب ويبدء منذالطفولة الكتابة عن طريق إكتشاف نفسه و التعبير عن اشياء.



بداياته في الكتابة

وتابع عن بداياته في الكتابة إنه لم يكن له أصدقاء في بدايات حياته بسبب الانتقال المستمر ولم يقدر على صنع علاقة طويلة مع أحد ويتابع انه جاء في يوم برواية "الرجل المقنع" ونقلها في ورق وكانت بالنسبة له إنجاز كبير فيجب على اي كاتب في بداياته التقليد و النقل و تأثر صنع الله بالمدرسة الواقعية واستخدم المنابر الاساسية للثقافة وهي الجرائد فوقتها كانت تقدم قصص كثيرة و تقدم شخصيات مثل فلاحين و عاملين و موظف بسيط و ويقول صنع الله :"لم يكن معهود ان نقرأ في الجرائد مثل تلك القصص وتأثرت بهم جدا".



تأثر صنع الله إبراهيم بأول مشهد

ويحكى عن أول مشهد تأثر به و بدء في الكتابة عنه ويقول :"أبي كان رجل عصبي فتشاجر مع بواب العمارة وزوجته مرضت وانكسرت بسبب المرض و قال لها زوجها تسعى للتفاهم مع ابي من أجل الحفاظ على عملهم وانا شاهدت المشهد وانتقالها من حالة الى حالة بسبب حاجتها وكتبت عن ذلك المشهد".