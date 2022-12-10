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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد أبو الغيط يشيد بالدور الوطني لـ أحمد موسى |فيديو

الأعلامى أحمد موسى
الأعلامى أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، معلقا:" كرم كبير وممتن جدا".

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن  الأمين العام لجامعة الدولة العربية أشاد به خلال مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الصينية.

جامعة الدول العربية

وتابع احمد موسى قائلا:" ممتن وبشكر السيد أحمد أبو الغيط، بعد إشادته بالدور الذي أقومه به واستمر فيه".

وأضاف أحمد موسى قائلا:" الأمين العام لجامعة الدول العربية عندما تعرض لـ سؤال بشأن الخراب العربى رد قائلا انا واحمد موسى كنا بنتكلم عنه من 2011".
 

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