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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماده هلال يكشف تفاصيل أغنيته الصينية.. وعمرو أديب يداعبه: انت شبه نيمار

حماده هلال
حماده هلال

تحدث الفنان حمادة هلال، عن تفاصيل تقديمه دويتو مع مطربة صينية، مؤكدا:" فوجئت بترشيح وزارة الخارجية الصينية لتقديم أغنية مع بلوجر مشهور بالصين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  الأغنية أذيعت في الصين أمس بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية.


وأوضحت:"  صورت الجزء الخاص بي في الأغنية بمصر، والبلوجر الصينية صورت في الصين، معربا عن سعادته الكبيرة لنجاح الأغنية، قائلا: "مفاجأة كبيرة أن الصين ترشحني لتقديم الأغنية".

وردا علي مداعبة الإعلامي عمرو أديب "إنت شبه نيمار، رد هلال :" بنتي قالتلي اللي شبهك خرجنا من المونديال".

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