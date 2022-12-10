حماده هلال يكشف تفاصيل أغنيته الصينية.. وعمرو أديب يداعبه: انت شبه نيمار

تحدث الفنان حمادة هلال، عن تفاصيل تقديمه دويتو مع مطربة صينية، مؤكدا:" فوجئت بترشيح وزارة الخارجية الصينية لتقديم أغنية مع بلوجر مشهور بالصين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الأغنية أذيعت في الصين أمس بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية.



وأوضحت:" صورت الجزء الخاص بي في الأغنية بمصر، والبلوجر الصينية صورت في الصين، معربا عن سعادته الكبيرة لنجاح الأغنية، قائلا: "مفاجأة كبيرة أن الصين ترشحني لتقديم الأغنية".

وردا علي مداعبة الإعلامي عمرو أديب "إنت شبه نيمار، رد هلال :" بنتي قالتلي اللي شبهك خرجنا من المونديال".