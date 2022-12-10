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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير تربوي يكشف خطورة تحديات السوشيال ميديا على الأطفال

صدى البلد

كشف الدكتور عاصم حجازي خبير تربوي، عن مدي خطورة تحديات السوشيال ميديا علي الأطفال وكيفية تفادي ذلك.

وأوضح حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" هذه التحديات تؤثر علي الأطفال ومن الممكن أن تقتلهم".

وأضاف،:" ممارسة الألعاب الرياضية والترفيهية داخل المدارس لا تخضع لإشراف حقيقى من معلمى الأنشطة وإخصّائيى النشاط، مضيفا:" أهم أسباب انتشار تلك الألعاب عدم توافر أنشطة جاذبة فى المدارس".

وأكد الخبير التربوي:" هذه التحديات رغم خطورتها إلا أنها قادرة علي جذب اهتمام الأطفال والسيطرة علي اهتماماتهم وميولهم".
 

السوشيال ميديا عمرو أديب برنامج الحكاية ام بي سي مصر خبير تربوي الألعاب الرياضية

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