حدث مهم.. عمرو أديب يعلن عن مفاجأة للمواطنين خلال 10 أيام

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن وجود حدث مهم خلال العشرة أيام المقبلة.

وأوضح عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “هناك اجتماع صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المصري بـ3 مليارات دولار يوم 16 ديسمبر”.

وتابع عمرو أديب: "هناك سيناريوهات متوقعة وهي أن يتم رفع الفائدة وتحريك الجنيه المصري مقابل الدولار قبل يوم 16 ديسمبر، بعد وصول سعر الدولار في السوق السوداء لـ 30 جنيها.

وأوضح أديب أن السيناريو الثاني المتوقع هو وجود تدفقات مالية كبيرة، وبالتالي قد لا تلجأ مصر لرفع سعر الفائدة وكلا السيناريوهين متوقع حدوثه.