مفاجأة.. عمرو أديب: تراجع الأسعار في هذا التوقيت| شاهد

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن دول العالم الخارجي متفائلة بأنه سيبدأ الاقتصاد في التحسن والأسعار والتضخم سينخفضان خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023.



وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الحكومة عليها توضيح كافة الأمور أمام المواطنين، مؤكدا أن اطلاق الشائعات له دور في ارتفاع الأسعار.

وأوضح عمرو أديب،:" مجانية التعليم ودعم الخبز والسلع التموينية هي أشياء في غاية الأهمية في الوقت الحالي والمستفيدين من ذلك شريحة كبيرة من المواطنين، مضيفا:"دور الدولة الآن هو العمل علي تقليل الصدمات والفجوات السعرية علي المواطنين.