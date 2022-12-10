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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور 7 بقع جديدة على الشمس.. اعرف خطورتها

ظهور بقع شمسية
ظهور بقع شمسية

رصد، أمس، ظهور بقع شمسية من جديد، إذ كشف العلماء وجود 7 مجموعات بقع شمسية لكن كل هذه البقع غير نشطة، لذلك يبقى نشاط الشمس منخفضًا في الوقت الحالي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تظهر المراقبة اليومية للشمس بأن نشاط الدورة الشمسية 25 فاق التوقعات حيث تجاوز عدد البقع الشمسية في شهر مايو 2022 بمقدار الضعف.

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وبحسب الخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة، تعطي البقع الشمسية مؤشر بإمكانية حدوث حد أقصى قوي نسبيًا لهذه الدورة  الشمسية في أوائل عام 2025.

ونشهد بالتأكيد التأثيرات على الأرض في القطب الشمالي حيث رصد ظهور رائع  للشفق القطبي هو الأفضل منذ سنوات، وتضاعف النشاط الجيومغناطيسي اكثر من ثلاث مرات تقريبًا منذ بدء الدورة الشمسية، عام 2024 وقبل ذروة نشاط البقع في الدورة الشمسية 25.

ظهور بقع شمسية

ومن المقرر أن تطلق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) مركبة فضائية جديدة مخصصة للتنبؤ بالطقس الفضائي ومجهزة  لأخذ عينات من الرياح الشمسية ، وتوفير صور للانبعاثات الكتلية الاكليلية، ومراقبة النشاط الشمسي الشمس بتفاصيل أدق من ذي قبل. 

كذلك من المقرر أيضًا إطلاق القمر الصناعي (GOES-U) التابع لالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)  في عام 2024، وسيحمل ثلاثة اجهزة لمراقبة الطاقة الشمسية، بما في ذلك أول كورونوغراف مدمج .

والذي سيساعد في الكشف عن الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وستساعد عمليات الرصد المعززة للشمس من هذه الأقمار الصناعية في تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي.

يمكن رصد تلك البقع الشمسية بسهولة بواسطة تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس، أو  تلسكوب شمسي صغير او من خلال تقنية إسقاط صورة الشمس.

تلسكوب الطاقة الشمسية الغلاف الجوي طقس الفضاء

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