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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدلا من الشمس.. اليابانيون يولدون الكهرباء من الثلوج

بدلا من الشمس.. اليابانيون
بدلا من الشمس.. اليابانيون يولدون الكهرباء من الثلوج

طور خبراء يابانيون تقنية جديدة لتوليد الطاقة بالاعتماد على الثلوج، وذلك وفقا لما وذكرته وسائل إعلام دولية نقلا عن قنوات محلية يابانية، وتلك التجربة الفريدة للحصول على الكهرباء بالاعتماد على الثلج ستبدأ في ديسمبر في مدينة أوموري.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية، إن التقنية الجديدة لتوليد الطاقة ابتكرها كوجي إينوكي، الأستاذ بجامعة طوكيو للاتصالات، وإن هذه التقنية لن تقل كفاءة عن تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء، كما أكد مجموعة من الخبراء

وتعتمد التقنية الجديدة على منظومة تضم حلقات مغلقة يدور السائل بداخلها، فيما يتم غمر قسم من أنابيب هذه الحلقات بخزان مملوء بالثلج، ويبقى قسم من الحلقات في الهواء، ويتم تسخين القسم الخارجي للمنظومة بواسطة الشمس، وبفضل فارق درجات الحرارة يخلق تأثير فيزيائي في المنظومة يؤدي إلى تدوير توربينات ستقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

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وفي حال نجاح التجربة فإن مصمم المنظومة الجديدة يخطط لاستخدام الثلج الذي يتم جمعه من الشوارع مستقبلا لاستعماله في منظومته الجديدة بدلا من رميه في البحر، كما يفترض أن يتم تطوير منظومة شبيهة تعتمد على حرارة الينابيع الساخنة

اليابان توليد الكهرباء الشمس درجات الحرارة

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