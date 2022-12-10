محلل سياسي: قمة الرياض حققت التوازن وجعلت للعرب دور في العلاقات الدولية

قال حكيم بوغرارة، الكاتب والمحلل السياسي، إن القمة العربية الصينية تُعدُّ فرصة للعرب من أجل التموقع كفاعل في العلاقات الدولية، وليس تابعًا للدول الكبرى، موضحًا أن النظام العالمي الجديد ينبئ بأنه سيكون متعدد الأقطاب، ووفقًا لتحالفات سياسية واقتصادية مؤثرة ومتعاونة ومتكاملة.

وأضاف "بوغرارة"، خلال مداخلة هاتفية من الجزائر على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الأوكرانية الروسية أفادت العرب من خلال خلق نوع من التوازن في علاقاتهم الجيواستراتيجية وفتح المجال للصين وروسيا، والحفاظ على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن القمة العربية الصينية بها عدد من الأمور الإيجابية والاتفاقيات من أجل التنمية وإنشاء بنى تحتية في الدول الأقل نموًا، لافتا إلى أن موقف الصين الواضح والجريء من القضية الفلسطينية اليوم خلال القمة، يجعل الأزمة تتخذ منحى جديدًا على المستوى الدولي، مؤكدُا أن الشراكة العربية مع الصين رسالة إلى الشرق والغرب بأن الدول العربية تدرك جيدًا أهمية العلاقات الدولية.