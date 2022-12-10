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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إقبال كبير على تحميل تطبيق Lensa .. يحرر الصور بالذكاء الإصطناعي

تطبيق Lensa
تطبيق Lensa

ارتفعت أسهم تطبيق “Lensa” فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ليصبح ضمن قائمة الأكثر بحثاً، لتنهال التحميلات بأرقام كبيرة على التطبيق عبر متاجر تحميل التطبيقات المختلفة سواء كانت لـ آيفون و أندرويد.

وبحسب موقع “تك رادار” التقني، كانت منصة Prisma Labs قد أطلقت تطبيق Lensa فى عام 2018 لنظامى أندرويد و IOS، وتعتمد فكرة التطبيق على معالجة من 10-20 صورة فى وقت واحد عن طريق الذكاء الإصطناعى.

والغريب أن عملية تحويل الصورة تستغرق حوالى 40 دقيقة، لأن الصور تتم معالجتها بتقنية الحوسبة السحابية عبر الذكاء الاصطناعي، وهو وقت أطول من الذى تستغرقه التطبيقات التقليدية بتحرير الصور.

تطبيق Lensa 

أما عمليات التحميل فكانت فى الشهر الماضي فقط 1.6 مليون مرة، ليصل إجمالى عدد مرات تحميل التطبيقات على متجري جوجل بلاى وآبل ستور حوالى 20 مليون مرة.

نفت شركة Prisma أى مخاوف من ناحية الخصوصية بعدما أكدت  أن صور المستخدمين يتم حذفها فوراً ونهائياً من خوادمها فور  الإنتهاء من تحريرها.

وللعلم فالتطبيق مدفوع وتبدأ رسومه من 3.99 دولار أمريكي، ويتم حساب التكلفة حسب عدد الصور المطلوبة، وتتاوح مابين 3 اختيارات، 50 صورة، 100 صورة، أو 200 صورة، وبناء عليها تستغرق عملية التحويل من 20-40 دقيقة، ويمكنك تحميل التطبيق لأندرويد من هنا، ولآيفون عبر هذا الرابط.

Lensa Prisma أندرويد iOS آيفون

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