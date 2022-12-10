ليك ولأولادك.. هواوي تعلن عن مجموعة مميزة من الساعات الذكية

قدمت شركة هواوي Huawei، العديد من الساعات الذكية الجديدة في حدثها الذي أقيم في الصين أمس الجمعة، تضمنت 4 ساعات جديدة من بينها ساعة Huawei Watch Buds المميزة، وساعتين مخصصتين للأطفال، ونسخة جديدة من الساعة الذكية Watch GT 3 Pro.



ساعة ذكية مزودة بسماعة لاسلكية

تعد ساعة هواوي Huawei Watch Buds بكونها جهاز قابل للارتداء 2 في 1 ، حيث تعمل كـ ساعة ذكية عادية ولكن مع شاشة تفتح للكشف عن عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية TWS.

وتأتي ساعة هواوي Watch Buds، مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة وبدقة 466 × 466 بكسل، تتميز بغلاف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بينما يأتي سوار الساعة الجلدي بحجم 22 ملميتر ويتوفر باللونين الأسود والبني.

وتتميز ساعة هواوي الجديدة Watch Buds، بدعم لمراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأوكسجين في الدم SpO2 وإداراة ساعات النوم، وإدارة الضغط، بالإضافة إلى فحص الرجفان الأذيني لمعدل ضربات القلب، وقراءات تخطيط القلب ECG.

وتقدم Watch Buds، حوالى 80 وضعا للتمارين الرياضية، بالإضافة إلى ميزة إلغاء الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي AI للمكالمات والصوتيات. وتزن الساعة نحو 66.5 جراما بدون الحزام، أما وزن سماعات الأذن فهو 4 جرامات لكل منهما.

وبالنسبة لمواصفات سماعات الأذن المدمجة بالساعة، فهي مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP54، أما الساعة فليست مقاومة تماما بسبب آلية الفتح. وتوفر الساعة تقنية تحديد المواقع الصينية BeiDou، بالإضافة إلى تقنيتي GLONASS، و GPS.

Watch Buds

وتعمل ساعة Watch Buds بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS 3، وتقنية الاتصال Bluetooth 5.2، وتدعي الشركة أن الساعة مع زوج السماعات تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 3 أيام، و 4 ساعات من تشغيل الصوتيات، أو ساعتين ونصف من التحدث مع إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، وقد يستغرق الشحن الكامل للسماعة عبر الشاحن المغناطيسي نحو 100 دقيقة.

وتباع ساعة Watch Buds، مقابل سعر حوالى 429 دولار (أي ما يعادل 10500 جنيه مصري).

Watch Buds

سعر ومواصفات سلسلة Huawei Kids Watch 5X

أعلنت هواوي عن زوج من الساعات الذكية المخصصة للأطفال تلأتي تحت اسم Kids Watch 5X، و Kids Watch 5X Pro، اللتين تيأتيان بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.6 بوصة، وبدقة 360×320 بكسل، وكاميرات مزدوجة في غلاف بلاستيكي صلب.

Huawei Kids Watch 5X

وتتميز الساعات بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجابكسل، ويمكن تدوير كلتا الساعتين بزاوية 360 درجة، وحتى إزالتهما من سوار الساعة، وتدعم الساعات الاتصال الخلوي من خلال شريحة SIM، والاتصال بشبكات واي فاي، وتقنية البلوتوث Bluetooth 4.2، وتحوي كلتا الساعتين على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

Kids Watch 5X Pro

وتدعم سلسلة ساعات هواوي الجديدة Kids Watch 5X مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8، ويتوفر الإصدار العادى من التشكيلة مقابل سعر حوالى 230 دولار (أي ما يعادل 5600 جنيه مصري)، وتأتي في لونين هما الأرجواني والأسود.

وبينما سيباع الإصدار المتميز Kids Watch 5X Pro، مقابل سعر حوالى 286 دولار (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري)، وتتوفر في اللونين الوردي، والأزرق.