القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا في كأس العالم.. اعرف التردد

زفت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”،بشرى سارة لجماهير كأس العالم قطر 2022 حيث قررت إذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا، المقرر لها، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء على ملعب “البيت” في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports HD”.



وكانت شبكة بي إن سبورتس قد أعلنت إذاعة 22 مباراة من المونديال بدون تشفير

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.



تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

التردد Nilsat 7W 11054H27500

التردد Badr Sat 26E 11566H27500



يسعي المنتخب الإنجليزي لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022، بالفوز على فرنسا في مباراة اليوم

واستهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بفوز ساحق على إيرن 6-2، ثم تعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، وفاز على ويلز 3-0 في الجولة الثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي تفوق منتخب إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0، ليضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، في مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بترويض الأسود الثلاثة وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وبدأ منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم 2022، بالفوز على أستراليا 4-1، ثم تفوق على الدنمارك 2-1، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات.

وتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره البولندي 3-1، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويلتقي اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، منتخب المغرب مع البرتغال، في تمام الخامسة مساء.

ويلتقي الفائز من مبارة المغرب والبرتغال مع الفائز من لقاء إنجلترا وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم 2022.