كولر يلتقي مشجعا من ذوي الهمم في ملعب التتش بالأهلي.. صور

التقي مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم خلال مران الفريق بملعب التتش بأحد مشجعي الفريق
ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” : “ لدينا زيارة خاصة اليوم في التتش ”
ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة من ظهر غد، الأحد، ؛ بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن الراعي الثالث، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومجلس إدارة الشركة التي ترعى النادي لمدة أربع سنوات قادمة.
وكان النادي الأهلي قد أقام خلال الأيام الماضية حفل توقيع عقد الرعاية الأول والثاني .
ويشارك في المؤتمر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وعدد من لاعبي الفريق الأول، كما يحضر المؤتمر، خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي وعدد من لاعبي فرق النشاط الرياضي.