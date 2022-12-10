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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية مركز إبداع مصر الرقمية لبدء التدريب غدًا

ارشيفيه
ارشيفيه

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال التجهيزات النهائية بمركز إبداع مصر الرقمية بالخارجة، قبل ساعات من انطلاق أولى الدورات التدريبية التي يقدمها المركز اعتباراً من غد الأحد، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على ضرورة التوسع في الفئات المستهدفة بالتدريب لتشمل العاملين بالجهاز الحكومي؛ لتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل وتوفير كوادر مؤهلة، كما اطمأن على توافر الأجهزة وجاهزيتها لبدء الدورات في مجالي تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير منطقة عين بشارة بالخارجة

كما وجه الزملوط بسرعة رفع كفاءة المنطقة المواجهة للمركز وتجهيز موقع إنشاء حضانة الأطفال المقرر إنشاؤها لخدمة العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء المجاورة.

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