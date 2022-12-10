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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد الصالة المغطاة ويتابع تركيب أول حلقة ملاكمة

تركيب أول حلقة ملاكمة
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان

تفقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الصالة الرياضية المغطاة في جامعة حلوان وتابع الإنتهاء من أعمال تركيب أول حلقة ملاكمة بالجامعة بإهداء من المهندس نجيب العيسوى رجل الأعمال والخبير في مجال التغذية بشرم الشيخ، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين واللاعبات بالجامعة على التدريب وخوض البطولات الرياضية في هذه اللعبة المميزة، من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف وتطوير مواهب الطلاب.

 

وأشار  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الهدف من تطوير وتحديث الصالة المغطاة ومدها بالألعاب الجديدة والأجهزة الرياضية هو إيجاد بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب وإبرازها على الصعيد الداخلي والخارجي، للمساعدة في بناء جيل رياضي جامعي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلاب وتوظيف هده الطاقات فيما هو نافع ومثمر.

 

هذا فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب لممارسة النشاط الرياضي لتحقيق وإشباع ميولهم في ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التي تعمل على الترويح الهادف عن الطلاب والاستفادة المثلى من أوقات الفراغ بما يؤدي إلى حسن استغلالها.

تركيب أول حلقة ملاكمة في الصالة الرياضية المغطاة بجامعة حلوان

وعلي جانب آخر تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الإنشاد الديني وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ونوهت إداراة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل و تسجيل اسمائهم باداراة رعاية الشباب بالكليات و متابعة صفحات التواصل الاجتماعى  لمعرفة موعد  كل مسابقة و نشاط .

ويشرف على المسابقات راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة،  محمد جاد مدير إدارة النشاط الثقافي.

و قد كشفت إدارة  النشاط الثقافي  بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن اطلاقها العديد من المسابقات الثقافية التي تشمل  :   مسابقة حول المعلومات العامة .

ويأتي اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم.

 

تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (3)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (3)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (2)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (2)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (1)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (1)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (4)
تركيب أول حلقة ملاكمة في جامعة حلوان (4)
جامعة حلوان الصالة الرياضية المغطاة الصالة الرياضية المغطاة في جامعة حلوان تركيب أول حلقة ملاكمة Jobs Education

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