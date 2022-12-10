عمرو سالم: المدرب الوطني أيقونة كأس العالم 2022 والأرجنتين الأقرب لحصد اللقب

توقع عمرو سالم الناقد الرياضي، حصول الأرجنتين على لقب كأس العالم 2022 المقام بقطر.

وقال عمرو سالم في تصريحات عبر برنامج : “في المساء مع قصواء “ المذاع عبر قناة ”cbc”: “أن المنتخب الأرجنتيني هو الأقرب للحصول على لقب كأس العالم الجاري نتيجة المستويات المتميزة التي يقدمها في المسابقة حتى الآن والحالة الفنية المتميزة التي يمر بها النجم ليونيل ميسي والذي يعتبر اللاعب الأفضل في العالم نتيجة القدرات الفنية والبدنية المتميزة التي يمتلكها”.

وأضاف : " كأس العالم 2022 أثبت أن المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات وذلك بعد تأهل 8 منتخبات يقودها مدرب وطني إلى دور الـ 8 في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة ، وهو ما يؤكد أن المدرب الوطني هو أيقونة كأس العالم بقطر 2022".

وتابع : " الوطن العربي يعد الأكثر استفادة من كأس العالم الجاري بعد أن شهد المونديال العديد من الأحداث المثمرة خاصة بعد التنظيم المتميز من جانب قطر للمونديال ، بالإضافة إلى نجاح المنتخب المغربي في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المنتخب الإسباني والتأهل إلى ربع نهائي المونديال حتى الآن وسط أداء أسطوري لأسود الأطلسي .

واختتم : " المنتخب السعودي أيضا نجح في تحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين رغم توديعه للمونديال ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتخب التونسي والذي تمكن من الفوز على حساب فرنسا " بطل العالم “ في مباراة للتاريخ قدمها أبناء نسور قرطاج”.

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