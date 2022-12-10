شاهد .. فرحة المدينة الطلابية بجامعة القاهرة لفوز المغرب على البرتغال

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيديو لفرحة طلاب المدينة الجامعية بعد الفوز التاريخي لمنتخب المغرب علي المنتخب البرتغالي، والصعود إلي انصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يصعد إلي تلك الأدوار النهائية لكأس العالم.

وكتب الدكتور الخشت عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " شكرًا أسعدتمونا وأسعدتم طلاب جامعة القاهرة بفوزكم على البرتغال في كأس العالم والتأهل لقبل نهائي كأس العالم .

فرحة طلاب المدينة الجامعية جامعة القاهرة بعد الفوز التاريخي لمنتخب المغرب علي المنتخب البرتغالي

لا يزال التكتيك المرن، وقيادة المدرب القدير، وروح الفريق الواحد، وكل معاني الرجولة، ومهارة حارس المرمى، تتسيد جميعها روح الفريق المغربي ..

الله تعالى يساعد من يساعد نفسه..

التوفيق لا يأتي عبثا ..

ألف مبروك للمغاربة

ألف مبروك لنا جميعا"

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح قاعة المشاهدة أمام طلاب الجامعة طوال اليوم لمشاهدة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن القاعة تتسع لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض كبيرة.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه بتجهيز قاعة المشاهدة والتي تم تجديدها ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، والاشتراك في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، منوهًا أن طلاب الجامعة يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره التاريخي على البرتغال بهدف نظيف سجله يوسف النصيري.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم.

وعقب المباراة، انهمر كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي في البكاء، أثناء خروجه من أرضية الملعب متجهًا لغرفة تغيير الملابس.

رونالدو فقد حلمه بعدم التتويج بكأس العالم مع منتخب البرتغال في المونديال الذي قد يكون على الأغلب الأخير له في مسيرته.