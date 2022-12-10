منتخب فرنسا يتقدم بهدف على إنجلترا في الشوط الأول بكأس العالم

انتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا وإنجلترا، بتقدم الديوك بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول لمنتخب فرنسا من تسديدة صاروخية عن طريق تشاوميني في الدقيقة 17.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دايوث أوباميكانو - رافائيل فاران - ثيو هيرنانديز - جويل كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو - تشاوميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان- عثمان ديمبلي - أوليفيه جيرو.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:.

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ستونز - ماجواير - والكر - شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - هندرسون - بيلنجهام

خط الهجوم: ساكا - كين - فودين.