خالفت المتفق عليه بالاتحاد | 12 دولة أوروبية تخفض أسعار الغاز بشدة

قامت 12 دولة من بينها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا بخفض 'بشكل كبير' من سقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، حيث تكافح الكتلة للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود وإذكاء التضخم.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات طارئة يوم السبت في محاولة لوضع اتفاق للحد الأقصى للأسعار في اجتماع لوزراء الطاقة في 13 ديسمبر كانون الأول لكن الدول ما زالت منقسمة بشأن الخطة.

وقال مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الدول 'تضيق الخلافات' في مواقفها ، لكن آخرين قالوا إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر يوم السبت. وسيجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات يوم الاثنين.

قامت 12 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتوزيع ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل 'بشكل ملحوظ' من التسوية الأخيرة التي يتم التفاوض عليها من قبل الدول.

وقالوا 'النص لم يقطع شوطا كافيا نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مرضية'.

وقدمت الورقة ، وفقا لـ رويترز ، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

ولقد خاضت دول الاتحاد الأوروبي الجدل منذ شهور حول ما إذا كانت ستضع سقفًا لأسعار الغاز ، لكنها فشلت حتى الآن في سد الفجوة بين وجهات نظرها المتباينة.

ويشك بعض الدبلوماسيين في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل ، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأخير لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.