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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرنسا تفوز على إنجلترا 2 /1 وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول لمنتخب فرنسا من تسديدة صاروخية عن طريق تشاوميني في الدقيقة 17.

وتعادل هاري كين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، تحصل عليها ساكا.

ثم أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ضربة رأس.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف نهائي كأس العالم، لمواجهة المغرب

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: دايوث أوباميكانو - رافائيل فاران - ثيو هيرنانديز - جويل كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو - تشاوميني.

خط الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان- عثمان ديمبلي - أوليفيه جيرو.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:.

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ستونز - ماجواير - والكر - شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - هندرسون - بيلنجهام

خط الهجوم: ساكا - كين - فودين.

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