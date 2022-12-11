علاء السقطي: الرخصة الذهبية توفر الوقت والمال

قال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة تعمل علي عدة محاور لتوطين الصناعة والزراعة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد نقص في الغذاء عالميا.

وأوضح السقطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي": “الرخصة الذهبية توفر الوقت والأموال والتكلفة وينعكس على الاستثمار”، لافتا إلي أن مجلس الوزراء يطرح تيسيرات للمستثمرين بالرخصة الذهبية.

وأضاف: “جميع الاعتمادات الأساسية قبل بدا العام المقبل سيتم الإفراج عنها فى الموانئ”، مؤكدا أن هذا يحتاج مجهود ضخم جدا وعمل شاق من قبل الدولة للتيسير على المستثمرين.



