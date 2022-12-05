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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد مستثمري المشروعات يكشف إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية

صدى البلد

قال المهندس علاء السقطي ، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن الرخصة الذهبية هى رخصة مجمعة بمعنى من يحصل على هذا الرخصة يعتبر بداخلها جميع الرخص ، سوء رخصة الحفر أو رخصة المباني ورخصة المكن والتشغيل ـ بالاصافة الى ارخصة الدائمة وغيرها من الرخص وكأنها باب واحد بحيث ان المستثمر لا يعانى اى معاناه في كل هذه التفاصيل .

 

وأضاف " رمزى " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم  الأحد ، أن أى مستثمر همة الوحيد هو التشغيل والتركيز فى صناعتة وادارة شركتة ونشاطة الذي يجسدة ولكنه لا يعنية التركيز فى نشاط خاص بالحكومة او تخليص ورق ومستندات ، ولكن الرخصة الذهبية بها جميع الرخص والتى تساعد المستثمر على انجاز نشاطة بسرعة دون اى معوقات خارجية  يمكن ان تعطلة عن استثماراتة أو التعرض للبيوقراطية في تخليص الاجراءات.

 

وتابع :"  الرخصة الذهبية مخصصة لبعض الانشطة والتى تهم الدولة المصرية أو انشطة لها بعد إستراتيجي للدولة أو انشطة لها بعد قومي " مشيرا الى أن آخر مؤتمر للصناعة اعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الرخصة الذهبية يستطيع المستثمر ان يحصل عليها لمدة 3 شهور أى كان نوعه .

 

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