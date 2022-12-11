تكريم يسري نصر الله وماريان خوري.. تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF، عن دورته الرابعة 2022 والتى تعد الأولى دولياً من حيث المشاركة، فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2022 بقاعة الإبداع الفنى وسينما الهناجر وسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة، وحفلتى الافتتاح والختام بالمسرح الصغير.

وأوضح منظمو مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF، أن فعاليات هذا العام تهتم بعرض أفضل الأفلام القصيرة من جميع أنحاء العالم ، للارتقاء بمهن صانعي الأفلام من خلال العروض وفعاليات التواصل واللجان والندوات المختلفة والأفلام القصيرة .

وبهذه المناسبة، أكد وحيد صبحى، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF ، على أن الدورة الرابعة مميزة وخاصة، نظراً لكونها الدورة الأولى الدولية له، كما أن جميع الأفلام المشاركة بالمهرجان سواء الأفلام القصيرة أو الوثائقية مجانًا للجمهور .

وأضاف وحيد صبحى: "الفيلم كشكل فني لديه القدرة على إلقاء الضوء على أن العالم يتجه نحو الطبيعة الخضراء ، ليشهد المستقبل عالمًا محميًا من التغيرات المناخية ، وتحقيق ازدهار دون الإضرار بالكوكب، و الفرص التي يوفرها هذا المستقبل الأكثر اخضرارًا حقيقية وملموسة ، وستظل في متناول أيدينا ويمكن تحقيقه لفترة أطول ، لذلك نقدم مهرجاننا بطريقة مبتكرة ونظام صديق للبيئة بطرق رقمية" .

من ناحية أخرى، أشار أحمد النبوى، مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير " CISFF"، إلى أن هذه الدورة تسعى إلى عالم يسوده التنوير والمعرفة والتسامح ، لأن الفيلم كشكل فني لديه القدرة على عمل جسر للثقافات وإلقاء الضوء على عالمية التجربة الإنسانية .

وأضاف "أحمد النبوى"، أن أهداف المهرجان الرئيسية تشمل الترويج للفيلم علي مستوى جمهور دائم الاتساع كوسيلة قوية تلهم الإبداع وتشجع التأمل وتفرض الاستكشاف، إلى جانب دور قيادي في توفير منتدى واسع لتبادل الثقافات.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير سوف يكرم في دورته الرابعة المخرج السينمائي الكبير يسري نصرالله والمنتجة المصرية ماريان خوري .