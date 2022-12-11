عين شمس تفوز بميداليات ذهبية وفضية ببطولة الفتاة الجامعية بشرم الشيخ

شاركت طالبات جامعة عين شمس ببطولة الفتاة الجامعية بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى أقيمت في الفترة من ٨:٤ من ديسمبر الجارى حيث حققت الطالبات عدد من المراكز الأولى.
فقد جاءت النتائج فى المنافسات المتنوعة كالتالى :
- في السباحة فازت الطالبة فرح خطاب بالمركز الأولى والميدالية الذهبية و فى ألعاب القوي فازت الطالبة منار مجدي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة الوثب الطويل فازت الطالبة مي حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 100م عدو
- وفى منافسات الكاراتيه فازت الطالبة
شيماء صبري بالمركز الثاني والميدالية الفضية .
- كما فاز منتخب القدم الخماسي بالمركز الثاني والميدالية الفضية
و يضم الفريق الطالبات " نانسي إيهاب و ريناد خالد و فاتن محمد و ندي فتحي و ميسرة ياسر و جنا الصفتي"
- وفى منافسات تنس الطاولة فازت "الطالبة مريم محي بالمركز الثاني والميدالية الفضية
وتأتى مشاركة الطالبات تحت إشراف
إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وريهام محمد العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و ياسر عبد الهادي و ريهام محمد علي.