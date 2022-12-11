عين شمس تفوز بميداليات ذهبية وفضية ببطولة الفتاة الجامعية بشرم الشيخ

شاركت طالبات جامعة عين شمس ببطولة الفتاة الجامعية بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى أقيمت في الفترة من ٨:٤ من ديسمبر الجارى حيث حققت الطالبات عدد من المراكز الأولى.



فقد جاءت النتائج فى المنافسات المتنوعة كالتالى :

في السباحة فازت الطالبة فرح خطاب بالمركز الأولى والميدالية الذهبية و فى ألعاب القوي فازت الطالبة منار مجدي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة الوثب الطويل فازت الطالبة مي حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 100م عدو

وفى منافسات الكاراتيه فازت الطالبة

شيماء صبري بالمركز الثاني والميدالية الفضية .



شيماء صبري بالمركز الثاني والميدالية الفضية . كما فاز منتخب القدم الخماسي بالمركز الثاني والميدالية الفضية

و يضم الفريق الطالبات " نانسي إيهاب و ريناد خالد و فاتن محمد و ندي فتحي و ميسرة ياسر و جنا الصفتي"

وفى منافسات تنس الطاولة فازت "الطالبة مريم محي بالمركز الثاني والميدالية الفضية



وتأتى مشاركة الطالبات تحت إشراف

إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وريهام محمد العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و محمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي و ياسر عبد الهادي و ريهام محمد علي.