طرح Realme 10 Pro و Realme 10 Pro+ بالسوق العالمية الأسبوع المقبل|تفاصيل

تستعد علامة ريلمي الصينية لطرح أحدث هواتفه الذكية Realme 10 Pro و Realme 10 Pro+ بالسوق العالمية الأسبوع المقبل، بعدما كانت قد كشفت عنهما مؤخراً، وستكون الهند من أولى الأسواق على أن يظهر تدريجيا بباقي الدول.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، سيبدأ سعر Realme 10 Pro من 320 دولارا أمريكيا ما يعادل 7800 جنيه لنسخة 128 جيجابايت و رام 8 جيجابايت، بينما Realme 10 Pro+ بداية من 9300 جنيه لنفس المساحة.

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro



يعمل Realme 10 Pro، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من شركة كوالكوم بمعمارية 6 نانومتر، بمساحة تخزين 256 جيجابايت، متصلة بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، بسعتي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

جاء هاتف Realme 10 Pro، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز مع ماسح بصمة الإصبع على الجانب أعلى زر الطاقة.

يتمتع Realme 10 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يمتلك Realme 10 Pro،، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

Realme 10 Pro و Realme 10 Pro+

Realme 10 Pro+

Realme 10 Pro +



يأتي إصدار ريلمي Realme 10 Pro + بعالج ميدياتك الرائد Dimensity 1080، بسعة تخزينية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت.

يأتى Realme 10 Pro +، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة عرض 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يحتوي هاتف Realme 10 Pro +، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، جهزت ريلمي أيضا الهاتف الرائد بزجاج واقي فائق النحافة أعلى الشاشة بسمك 0.65 ملميتر فقط.

لمحبي التصوير يقدم لك Realme 10 Pro +، كاميرا رئيسية تبلغ دقتها 108 ميجابكسل على عدسة 6P f / 1.75، متصلة بكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة 112 درجة وفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور قريبة، يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وعلى غرار شقيقه، يعمل Realme 10 Pro +، بواسطة واجهة ريلمي Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام التسغيل Android 13، وتشمل ميزات الاتصال اللاسلكي الخاصة به دعما لمعايير الجيل الخامس 5G المزدوجة وتقنية NFC والواي فاي 802.11 Wi-Fi.