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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوكرانيا تهاجم مدينة ميليتوبول والجانب الروسي يؤكد مصرع شخصين

أوكرانيا
أوكرانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قالت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة ميليتو بول ذات الموقع الاستراتيجي إن أوكرانيا هاجمت المدينة المحتلة في جنوب شرق البلاد  مضيفة أن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، في حين قال رئيس البلدية المنفى إن عشرات "الغزاة" لقوا حتفهم.

وقال يفجيني باليتسكي الحاكم الذي عينته موسكو الجزء المحتل من منطقة زابوريجيا على تطبيق تلجرام إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها". وأضاف أن "مركزاً ترفيهيا" كان الناس يتناولون فيه الطعام دُمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخ هيمارس.

بينما أكد أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ميليتوبول وهي مركز صناعي ونقل رئيسي تحتله روسيا مفتاح الدفاع عن الجنوب. 

 

 شبه جزيرة القرم".

وقال أريستوفيتش في مقابلة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا سقطت ميليتوبول سينهار خط الدفاع بأكمله على طول الطريق إلى خيرسون. ستحصل القوات الأوكرانية على طريق مباشر إلى شبه جزيرة القرم".

 

التواصل الاجتماعي الدفاع الجوي روسيا صواريخ مقتل شخص

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