الخميس القادم.. صرف معاشات تكافل وكرامة.. اعرف هتاخد كام بعد الزيادة

يصرف المستحقون لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر الخميس القادم - من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت ميزة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2022 للمستحقين البالغ عددهم 5 ملايين أسرة لتيسير صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022، وذلك بدءًا من الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 من خلال كارت ميزة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023، واستبدالها بكارت ميزة وأن تغيير البطاقة إلى "ميزة" لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات لاستلام بطاقة "ميزة"، وتسليم البطاقة القديمة.

وأكدت التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، مشيرة إلى أنه يتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

موانع صرف تكافل وكرامة

وأشارت إلى أن موانع صرف تكافل وكرامة تتمثل في أن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة، مرتبط بشروط أبرزها، عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، وإجراء 3 زيارات على الأقل للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال أقل من 6 سنوات ووزنهم وإعطائهم مختلف التطعيمات.

وسبق وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة بداية من شهر يناير 2023.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي، بالأسر المستحقة معاشات تكافل وكرامة بتسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم الشهرية بدءًا من شهر يناير 2023، حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وأوضحت الوزارة أنه يشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة.

بطاقة برنامج الدعم النقدي

كما تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الأسر المستفيدة المستحقين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتهم المالية في يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف فى المواعيد المقررة للصرف من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام الكارت.

وكانت قد انتظمت عمليات الصرف للمستحقين من برنامج تكافل وكرامة طوال الشهور الماضية كما تم تسليم كافة المواطنين الكروت الخاصة بهم “ ميزة ” بدل البطاقات الزرقاء القديمة والتى انتهت عمليات التعامل معها.

الحصول على تكافل وكرامة

يبحث الكثير من الأسر والمواطنين عن كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة، يبحث عنه الكثير من المواطنين خاصة من ليس لديهم دخل منتظم ، كما يتساءل الكثير عن المستحقين للدعم الحكومي وكيفية استخراج معاش تكافل وكرامة والاوراق المطلوبة لذلك.

نستعرض فى السطور التالية كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وما الفئات المستحقة، والأوراق المطلوبة، وكيفية التقديم للحصول على المعاش.

الأوراق المطلوبة

وهناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالاتي:

صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

صور إيصالات استهلاك كهرباء.

شهادة كشف طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة.

صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة.

الشروط المطلوبة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لتنظيم عملية استحقاق الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة، وهي:

أن لا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن لا يكون يتقاضى معاشا تأمينيا.

أن لا يكون لديه مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما.

أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز.

أن يكون مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

المستحقون للمعاش

وضعت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط لمن يستحقون معاش تكافل وكرامة، وجاءت كالتالي:

- أن يكون الأفراد المستفيدين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو أبعد من ذلك.

شروط استحقاق تكافل وكرامة

أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.

أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو اكثر ملكيه عقار أو من اكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.

عدم امتلاك سيارة.

ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

ويتم من خلال مديرية التضامن التابع لها المتقدم إجراء البحث الميداني للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.