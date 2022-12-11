تجعلك مميزاَ عن الآخرين .. تحديث أفاتار الجديد فى واتساب

أعلنت شركة ميتا Meta، رسميا عن طرح ميزة أفاتار Avatars على تطبيق واتساب WhatsApp، وهي عبارة عن صورة رمزية أو نسخة رقمية من صورتك يمكن إنشاؤها من مليارات مجموعات من أنماط الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء.

ووفقا لما ذكره موقع "livemint"، يتيح لك واتساب استخدام صورتك الشخصية كصورة لملفك الشخصي، أو يمكنك أيضا الاختيار من بين 36 ملصقا مخصصا تعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة، كما يمكن مشاركتها مع الأصدقاء وأفراد العائلة على واتساب، على غرار ميزة أفاتار على موقع فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram، كما يمكن للمستخدمين إنشاء صورهم الرمزية عن طريق اختيار شكل العين وألوان الشعر والأزياء وغيرها المزيد.



كما يمكن أيضا أن تكون الصور الرمزية الرقمية طريقة رائعة لتمثيل نفسك دون استخدام صورتك الحقيقية حتى تشعر بمزيد من الخصوصية، وبعد أن كانت الميزة متاحة حتى الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب، تم طرحه الآن لجميع المستخدمين بالإصدار المستقر، مما يعني أنه يمكنك إنشاء نسختك الرقمية الخاسة واستخدامها مع جهاتك اتصالك.

إذا كنت تتساءل عن كيفية إنشاء صورة رمزية على واتساب، واستخدامها كصورة ملف شخصي، فإليك دليل كامل خطوة بخطوة خلال السطور التالية:

كيفية إنشاء أفاتار واتساب

كيفية إنشاء أفاتار واتساب



الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات Settings.

الخطوة الثانية: من صفحة الإعدادات سترى خيارا جديدا يسمى أفاتار.

كيفية إنشاء أفاتار واتساب

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار إنشاء أفاتار أو Create Your Avatar.

الخطوة الرابعة: اتبع الخطوات الخاصة بإنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك، من خلال إضافة بعض المؤثرات مثل لون الشعر ولون البشرة.

كيفية إنشاء أفاتار واتساب



كيف استخدام أفاتار لصورة الملف الشخصي على واتساب

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: اذهب إلى الإعدادات في تطبيقك.

الخطوة الثالثة: اضغط على صورة ملفك الشخصي.

الخطوة الرابعة: انقر فوق علامة التحرير.

الخطوة الخامسة: اضغط على خيار استخدام الصورة الرمزية ثم اختر الخلفية المناسبة لها.

الخطوة السادسة: اضغط فوق زر تم وبهذه الخطوة ستظهر صورتك الرمزية على بروفايلك بتطبيق واتساب.