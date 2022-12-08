أبرز تغييرات واتساب في 2023.. خدمات مدفوعة الأجر وحظر سكرين شوت

يخطط تطبيق الدردشة الأشهر والأكثر استخداما، واتساب WhatsApp، إلى إجراء تغييرات كبيرة سيتم إطلاقها مع بداية العام الجديد، 2023، حيث ذكرت عدد من التقارير أن واتساب يعمل على هذه الميزات منذ فترة مما يعني إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار التنافس مع تطبيقات تليجرام وسيجنال المنافسة سيصدر واتساب WhatsApp عددا من التغييرات أبرزها إطلاق خدمة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى منع المستخدمين من التقاط “سكرين شوت” للصور ومقاطع الفيديو نظرا للخصوصية، وبحسب تقرير من Business Insider فإن هذه التغييرات تشمل الآتي :

حظر "سكرين شوت"

وتعتبر هذه الميزة قيد الاختبار التجريبي، حيث ستمنع المستخدمين من أخذ لقطات شاشة أو "سكرين شوت" لمقاطع الفيديو والصور ، وهو ميزة تسمى بـ "العرض مرة واحدة"، حيث تمكن المستخدمين من قيود التسجيل والتقاط الشاشة للوسائط التي تتم مشاركتها، حيث سيتمكن جميع المستخدمين قريبًا من الوصول إلى هذه الميزة بحلول نهاية العام الحالي 2022 أو بداية عام 2023.

إمكانية وضع روابط" لينكات" في حالة واتساب



وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تمكين عناوين URL للروابط في التسمية التوضيحية في تحديثات الحالة المشابهة، حيث تتشابه هذه الميزة مع قصص إنستجرام، وستسمح بالوصول إلى عناوين URL بمجرد النقر على الروابط.

خدمة واتساب مدفوعة الأجر

ويعمل واتساب على تطوير خدمة اشتراك مدفوعة الأجر لمستخدمي WhatsApp Business، على غرار الخدمات المتميزة مدفوعة الأجر مثل تطبيق تليجرام Telegram ، وستسمى WhatsApp Premium for Business ، وستوفر بعض الامتيازات الإضافية ، مثل روابط الأعمال المخصصة وربط أكثر من أربعة أجهزة بحساب واحد.

الأفاتار أو الصور الرمزية

منذ إطلاق الصور الرمزية على فيسبوك و انستجرام ، فإن الكثير من المستخدمين يطالب بها، إلا أن واتساب سيصدرها قريبا، حيث أنه وفقًا لـ wabetainfo ، يخطط واتساب لتقديم صور رمزية، يمكن فيها استخدام الصورة الرمزية كقناع أثناء إجراء مكالمة الفيديو وكملصق.

الوضع المصاحب أو المزامنة متعددة الأجهزة



وسيسمح وضع WhatsApp Companion أو الوضع المصاحب للمستخدمين بربط هاتف ذكي ثانوي بحسابهم الحالي على واتساب ، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، حيث يمكن للمستخدمين فقط ربط حساب واتساب الحالي الخاص بهم بسطح المكتب باستخدام Web WhatsApp.



زيادة الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة



يخطط واتساب لزيادة الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة، حيث أنه في الوقت الحالي ، يمكن للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة خلال ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية.