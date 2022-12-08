عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرز تغييرات واتساب في 2023.. خدمات مدفوعة الأجر وحظر سكرين شوت

أبرز تغييرات واتساب
أبرز تغييرات واتساب في 2023

يخطط تطبيق الدردشة الأشهر والأكثر استخداما، واتساب WhatsApp، إلى إجراء تغييرات كبيرة سيتم إطلاقها مع بداية العام الجديد، 2023، حيث ذكرت عدد من التقارير أن واتساب يعمل على هذه الميزات منذ فترة مما يعني إطلاقها خلال الفترة المقبلة. 

 

وفي إطار التنافس مع تطبيقات تليجرام وسيجنال المنافسة سيصدر واتساب WhatsApp عددا من التغييرات أبرزها إطلاق خدمة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى منع المستخدمين من التقاط “سكرين شوت” للصور ومقاطع الفيديو نظرا للخصوصية، وبحسب تقرير من Business Insider فإن هذه التغييرات تشمل الآتي :     

لحماية حسابك على واتساب.. فعل هذه الإعدادات فورا

لا تخسر علاقاتك.. طريقة سهلة لو بتنسى ترد على رسائل واتساب

منها عرض سريع لخاصية الحالة.. واتساب يجلب مزايا ماسنجر إلى منصته

حصريا من هنا..21 إيموجي جديد على واتساب

حظر "سكرين شوت"

 

وتعتبر هذه الميزة قيد الاختبار التجريبي، حيث ستمنع المستخدمين من أخذ لقطات شاشة أو "سكرين شوت" لمقاطع الفيديو والصور ، وهو ميزة تسمى بـ "العرض مرة واحدة"، حيث تمكن المستخدمين من قيود التسجيل والتقاط الشاشة للوسائط التي تتم مشاركتها، حيث سيتمكن جميع المستخدمين قريبًا من الوصول إلى هذه الميزة بحلول نهاية العام الحالي 2022 أو بداية عام 2023. 

 

إمكانية وضع روابط" لينكات" في حالة واتساب 


وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تمكين عناوين URL للروابط في التسمية التوضيحية في تحديثات الحالة المشابهة، حيث تتشابه هذه الميزة مع قصص إنستجرام، وستسمح  بالوصول إلى عناوين URL بمجرد النقر على الروابط.

 

خدمة واتساب مدفوعة الأجر 

 

ويعمل واتساب على تطوير خدمة اشتراك مدفوعة الأجر لمستخدمي WhatsApp Business، على غرار الخدمات المتميزة  مدفوعة الأجر مثل تطبيق تليجرام Telegram ، وستسمى WhatsApp Premium for Business ، وستوفر بعض الامتيازات الإضافية ، مثل روابط الأعمال المخصصة وربط أكثر من أربعة أجهزة بحساب واحد.

 

الأفاتار أو الصور الرمزية 

 

منذ إطلاق الصور الرمزية على فيسبوك و انستجرام ، فإن الكثير من المستخدمين يطالب بها، إلا أن واتساب سيصدرها قريبا، حيث أنه وفقًا لـ wabetainfo ، يخطط واتساب لتقديم صور رمزية، يمكن  فيها استخدام الصورة الرمزية كقناع أثناء إجراء مكالمة الفيديو وكملصق. 

 

الوضع المصاحب أو المزامنة متعددة الأجهزة


وسيسمح وضع WhatsApp Companion أو الوضع المصاحب للمستخدمين بربط هاتف ذكي ثانوي بحسابهم الحالي على واتساب ، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، حيث يمكن للمستخدمين فقط ربط حساب واتساب الحالي الخاص بهم بسطح المكتب باستخدام Web WhatsApp.


زيادة الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة


يخطط واتساب لزيادة الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة، حيث أنه في الوقت الحالي ، يمكن للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة خلال ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية.

 

واتساب WhatsApp تغييرات واتساب ميزات واتسآب واتساب 2023 حظر سكرين شوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

خالد عبد العزيز: لم أفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. فيديو

الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

تراجع حاد فى أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1680 جنيهاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ