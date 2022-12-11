الإمارات تعلن التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل

أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أن حكومتي الإمارات وإسرائيل تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وفي 13 مايو الماضي، وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالامارات، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فستؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، "تكتب الإمارات وإسرائيل فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار".