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ديني

سنعمل معًا لبناء الوعي المستنير..وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يناقشان سبل التعاون المشترك

وزيرا التعليم العالي
وزيرا التعليم العالي والأوقاف

اجتمع كل من  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين وتطوير أكاديمية الأوقاف الدولية، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة التعليم العالي.

سبل التعاون المشترك

وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الخطاب الديني المستنير والعمل على تأهيل أئمة قادرين على قيادة الرأي العام الديني بفكر وسطي مستنير، وذلك بحضور  محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.


وخلال اللقاء استعرض وزير الأوقاف أنشطة أكاديمية الأوقاف الدولية في تأهيل الأئمة والواعظات من داخل مصر وخارجها، والتي تجمع بين دراسة العلوم الشرعية والعلوم العصرية، فهي منوطة بدراسة قضايا التجديد ومستجدات العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع، فضلًا عن علوم النفس والاجتماع والحضارة الإنسانية والفلسفة ومهارات التواصل الإعلامي، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد أئمة ومثقفين قادرين على قيادة الرأي العام الديني، بفكر وسطي مستنير في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع.

 

وأكد أن أكاديمية الأوقاف الدولية تفتح أبوابها للدارسين والدارسات من داخل مصر وخارجها، فقد عقدت أكاديمية الأوقاف العديد من الدورات التدريبية المتخصصة الدولية منها: الدورة العلمية المتقدمة لأئمة بوركينا فاسو، وأئمة فلسطين، وأئمة وواعظات السودان، وكذلك دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى والثانية، ودورة لعلماء وأعضاء هيئة التدريس بدولة الهند، وحاليا تقام بها دورة تدريبية متخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، كما ستعقد دورة لأئمة تنزانيا فبراير المقبل 2023م، وكذلك دورة جديدة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.


كما عقدت الوزارة العديد من البروتوكولات مع العديد من مؤسسات الدولة الوطنية مثل أكاديمية ناصر العسكرية، حيث تم عقد عدة دورات بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكذلك دورات متخصصة في مجال الإعلام، وعلم النفس والاجتماع، وغيرها من العلوم بالتعاون مع أكثر من ( 21 ) جامعة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تشجيعًا للأئمة والواعظات على طلب العلم.
وعلى هامش اللقاء أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) وعددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لـ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أننا سنعمل معًا على كل ما يحقق بناء الوعي المستنير، وسعداء بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وأهدى درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالي وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تجديد الخطاب الديني، والتطور الكبير الذي تشهده وزارة الأوقاف سواء في تطوير المساجد أم في مجال التأليف والترجمة ونشر الفكر الوسطي المستنير في ربوع العالم ، في ظل توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمام سيادته بدعم الفكر الوسطي المستنير وقضايا بناء الوعي الرشيد .

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