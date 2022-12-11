إقبال كبير على مشروع « GATES PRIVÉ » أحدث مشروعات شركة جيتس للتطوير العقاري بالشيخ زايد

نجحت شركة جيتس للتطوير العقاري في الانتهاء من بيع المرحلة الأولى والثانية من مشروعها الجديد GATES PRIVÉ أمام المدرسة البريطانية عند مدخل زايد 4 بعد طرحة بأسبوعين فقط نظرا للإقبال غير المسبوق من العملاء على شراء وحدات المشروع والذي يقع على مساحة 17 فدانا، وذلك ضمن خطة الشركة التوسعية غرب القاهرة ، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة ثقة كبيرة من العملاء في مشروعاتها والتي بدأتها بعدد من المشروعات المتميزة شرق وغرب القاهرة ، وهو ما جعلها في مصاف الشركات بالتزامى أمام عملائها، خاصة وأن شركة جيتس للتطوير العقاري واحدة من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج جيد ومتميز لكسب ثقة العميل، فهي تؤمن بأن جودة المنتج هي أفضل دعاية للشركة وتعتمد فيها علي الابتكار والخبرات لذلك تهتم الشركة بكافة التفاصيل من أجل أن يكون منتجها عالي الجودة يناسب كافة احتياجات العملاء.

ومشروع GATES PRIVÉ يعد جنة الشيخ زايد خاصة وأنه يعتمد علي المساحات الخضراء والأشجار النادرة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تعطي مزيجا من الراحة النفسية في ظل وجود تصميمات مختلفة تضفي المزيد من السعادة والرفاهية لعملاء الشركة ، فضلا عن خدمات ما بعد البيع وإدارة المنتجعات وإدارة خدمة المشروع هى أولى اهتمامات الشركة.

وحول مشروع GATES PRIVÉ أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات الموجودة خاصة وأنه علي بعد خمس دقائق من بوابة مصر اسكندرية الصحراوي وربع ساعة من المهندسين وهو موقع متميز جدا يعتمد على فكرة عيش المستقبل في الحاضر من خلال توفير كافة أنواع الرفاهية واستخدام الذكاء الصناعي وكل عوامل البيئة في تحقيق الاستدامة في المشروع، حيث يتميز بتصميمات متفردة وضعها مكتب رائف فهمى الاستشاري الهندسي الكبير بما له من خبرات طويلة في المجال، اعتمد فيها علي تصميمات تجمع ما بين العراقة والحداثة مستخدما كل عوامل الاستدامة تضع به الشركة مفهوما جديدا للمشروعات الخضراء لإرضاء طموح العميل تماشيا مع خطة الدولة 2030 .

وأضاف نصر أن مشروع GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية عالية الجودة لتلبية توقعات عملائنا في السوق المصري وفكرة المشروع مبنى على المساحات الخضراء الواسعة كما أن تصميم المباني المعمارية مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات الـ مالتي ناشيونال، ونادى اجتماعي وممشى رياضة ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالي 75 % من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالي 15%. وهو الأمر الذي ظهر جليا في الانتهاء من حجز المرحلتين الأولي والثانية في أقل من أسبوعين.

فمنذ أن تصل لمشروع « GATES PRIVÉ » ستلاحظ على الفور مجموعة من الخدمات الاستثنائية، والتي تعتمد علي الإبهار بجمال التصميمات الداخلية والخارجية، ليصبح المشروع خياراً مثالياً للباحثين عن الرفاهية والخصوصية، حيث يعتمد على الجمع بين عدة عناصر لتقديم مشروع مختلف، من حيث التصميمات الفريدة وغير المكررة، بالإضافة إلى الجودة والسرعة في الأداء مع احترام العميل في الالتزام بمواعيد التسليم ، بالإضافة إلى أنه يتميز بـ موقع متميز وخدمات راقية وشركة منفذة علي اعلي مستوي من الاحترافية، فشركة جيتس للتطوير العقاري ابدعت في مشروع « GATES PRIVÉليصبح تحفة إبداعية جديدة بهدف إقامة كمبوند غاية من الخصوصية والرفاهية تم التخطيط بعناية وبعقول تعرف ماذا تفعل بكل دقة، فالمشروع يعبر عن رؤية الشركة في تقديم منتج جديد يستحوذ علي السوق العقاري وينافس بقوة ليحتل مرتبة مميزة بين المشروعات الخضراء التي تعتمد علي الاستدامة والذكاء.

ويهدف المشروع خلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة تركز على الاستثمار والتنمية طويلة الأجل بوحدات ذكية تستخدم تكنولوجيا الجيل الرابع توفر كل الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتوفير الوقت والمال والجهد، بقيمة استثمارية تتخطي 2 مليار جنية تصل عدد وحدات المشروع إلى 97 وحدة سكينة عبارة عن فيلات وتاون هاوس وتوينز تبدأ مساحات الفيلات من 252 م وحتى 309 والتاون هاوس تبدأ من مساحات 188 م، ويضم المشروع مول تجاري على مساحة 12 ألف متر. مصممه بطريقة مذهلة وفقًا لأعلى معايير التصميمات المعاصرة.

واستكمل حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري أن الشركة لديها رؤية واضحة لتقديم مشروعات عقارية مبتكرة ومميزة في السوق العقاري، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين لتنفيذ هذه المشروعات، واستطاعت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية من أن تحتل مكانًا متميزًا ما بين الشركات العقارية في مصر، من خلال تقديم مشروعات عقارية ذكية، ليكون مشروع « GATES PRIVÉ » قيمة مضافة للسوق العقاري، وفرصة استثمارية فريدة لكافة العملاء ، خاصة وأن الاستثمار في العقار هو الملاذ الآمن الذي أثبت قوته على مر التاريخ، والشركة لها خبرة قوية في مجال التطوير العقاري، وتمتلك الشركة سابقة أعمال تعد الأقوى في تاريخ الإنشاءات والبناء في مصر على مدار 28 عاما، خاصة وأنها تمتلك مجموعة من الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجالات أخري غير العقارات منها شركات تعمل في مجال التشييد والبناء ، وشركات تعمل في مجاله إدارة المرافق وهو ما يميز شركة جيتس ويعطي قيمة مضافة كبيرة لمشروعاتها.

يذكر أن شركة جيتس للتطوير العقاري تمتلك 5 مشروعات سابقة في مصر، منها: 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية ومشروعًا بمدينة 6 أكتوبر والخامس بمدينة الشيخ زايد. مشروعها الأول “AUDAZ” يقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 أفدنة، والمشروع الثاني “CATALAN” يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدانا، ويضم مول تجاري وتتنوع ما بين فيلات والشقق والدوبلكس، و المشروع الثالث “VENIA” يقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدانا، ويضم مول تجاري، وفيلات وشقق سكنية والمشروع الرابع “WESTGATE” ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 أفدنة وهو مشروع تجاري، والمشروع الخامس “PLAZA ESPANA” يقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 أفدنة.