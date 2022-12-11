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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. خصم أكثر من 450 ريال سعودي على أفضل جوال أندرويد

انتهز الفرصة..خصم
انتهز الفرصة..خصم أكثر من 450 ريال سعودي على أفضل جوال أندرو

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى العروض في شهر ديسمبر.

 

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف موتورولا الرائد Motorola G82 في موقع نون Noon السعودي حيث يتوفر الهاتف على التطبيق بسعر 739 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي. ويعد هذا الهاتف من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها في عام 2022.

 

مواصفات جوال Motorola G82 

 

يعمل هاتف موتورولا الجديد Moto G82، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع من خلال فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية micro SD. 

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ويأتي هاتف موتورولا الجديد Moto G82، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.6 بوصة وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، توفر تغطية بنسبة 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3. وتسمح شاشة OLED، والتي تأتي لأول مرة بهاتف موتورولا بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها.

 

ويقدم هاتف موتورولا Moto G82، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تثبيت الصورة البصري OIS، ومتصلة بكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية عرض 118 درجة، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي كاميرا السيلفي مثبتة داخل ثقب بالشاشة بها مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G82، على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، والتي يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 30 وات.

Moto Motorola Motorola G82 مواصفات جوال Motorola G82 جوال

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