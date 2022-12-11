أخبار التعليم.. خطوات تضمن نجاح الطلاب في المشروعات البحثية.. وخبير أمريكي يشرح كيفية نقل وتسويق دعم النظام البيئي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

وكيل طب عين شمس يؤكد على اهتمام الجامعة بالأبحاث والرعاية الصحية



بدأت منذ قليل محاضرة علمية بعنوان مرض المايستوما: التحديات والحلول لعرض تفاصيل عن المرض، انتشاره، والجهود المبذولة للتصدي لمرض المايستوما في السودان وحول العالم والذي نظمتها قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس بمدرج المحلاوي بكلية الطب .

""التعليم العالي": بحث منح أكاديمية الأوقاف الدولية شهادات علمية للأئمة والواعظات



عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ لبحث الملفات المشتركة ودعم التعاون بين الوزارتين ، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بالدكتور محمد مختار جمعة.

الإنجليزي والهولندي.. إنجازات جامعة القاهرة بالتصنيفات العالمية لعام 2022





حققت جامعة القاهرة ، خلال عام 2022 عدد كبير من الانجازات بالتصنيفات العالمية حيث حصلت على تقدم كبير فى بعض التصنيفات بالإضافة إلى الدخول فى تصنيفات عالمية جديدة .

صندوق رعاية المبتكرين: نقدم منح دراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة



تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وضع معايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف الشباب الموهوبين والنوابغ والمُبدعين بالجامعات وصقل مهاراتهم وخبراتهم.

خبير أمريكي بأكاديمية البحث العلمي يشرح كيفية نقل وتسويق دعم النظام البيئي



استضافت اليوم أكاديمية البحث العلمي، الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية ، للحديث عن الحاضنات التكنولوجيا لدعم رواد الأعمال و اصحاب الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المبتكرين . و تأتي استضافة الخبير الامريكي في إطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم

"معًا" .. مسابقة لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات قصيرة للتوعية





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة

لطلاب المدارس .. خطوات تضمن نجاحك في المشروعات البحثية





أعلنت مدرسة الشهيد احمد عباس الرسمية للغات تعليمات هامة للطلاب شرحا مفصلا لمساعدة الطلاب في اعداد المشروعات البحثية “الابحاث ” المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام .