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تعليم

"التعليم العالي": بحث منح أكاديمية الأوقاف الدولية شهادات علمية للأئمة والواعظات

صدى البلد

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ لبحث الملفات المشتركة ودعم  التعاون بين الوزارتين ، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بالدكتور محمد مختار جمعة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء؛ الذي يهدف إلى بحث دعم علاقات التعاون بين وزارتي التعليم العالي والأوقاف.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الهدف من اللقاء هو مناقشة الخطوط العريضة لتشكيل لجنة لبحث الأمور الإجرائية والتنفيذية حول منح أكاديمية الأوقاف الدولية شهادات علمية للأئمة والواعظات والمشتغلين في المجال الديني.

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وأضاف الدكتور عاشور، أهمية إدراج برامج جديدة للدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية في علوم الاجتماع، والنفس، والفلسفة، وغيرها من العلوم؛ بهدف صقل مهارات الأئمة والواعظات، وتنمية قدراتهم، وتطوير الأداء المهني لهم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية هذا العمل المشترك بين التعليم العالي والأوقاف، والذي سيكون إضافة كبيرة فى مجال اتساع الأفق الثقافي للأئمة بل والمشتغلين بالشأن الديني بصفة عامة.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة الشكر لوزير التعليم العالي على هذا التعاون، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء وفقًا لتكليفات القيادة السياسية بتوجيه خطاب ديني عصري مستنير ومنفتح على الواقع في ضوء الحفاظ على الثوابت الشرعية، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير أكاديمية الأوقاف الدولية؛ لتكون منارة تدريبية وتثقيفية في مجال الخطاب الديني.

وأضاف وزير الأوقاف أن الهدف من الاجتماع هو تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات وقيادات أكاديمية الأوقاف؛ لوضع الخطوط العريضة لوضع آلية تسمح للأكاديمية بمنح درجات علمية، في ضوء الحاجة لإعداد أئمة وقادة فكر مستنير قادرين على قراءة الواقع ومستجدات العصر وقضايا التجديد مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

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وأوضح وزير الأوقاف أن الأكاديمية الدولية للأوقاف تشهد إقبالًا كثيفًا من أئمة عدد كبير من الدول للتدريب فيها، مضيفًا أن الأكاديمية نظمت دورات دولية لأئمة السودان، وفلسطين، وبوركينا فاسو، والجزائر، وغيرها من الدول.

وأكد وزير الأوقاف أن الإمام خلال سنوات دراسته يكون تشبع بالعلوم الدينية التخصصية، لذلك تستهدف أكاديمية الأوقاف التركيز على دراسة قضايا التجديد، وقضايا علم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة الإسلامية، ومهارات التواصل الإعلامي، والحضارة الإنسانية، وفنون الدعوة والخطابة.

شهد الاجتماع، الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، و الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون المالية والإدارية، ود. محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف.

وزير التعليم العالي 
وزير التعليم العالي
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