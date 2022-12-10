عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تستضيف الخبير الأمريكي تيريك تيدويل للحديث عن الحاضنات التكنولوجية.. غدا

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استضافة الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية وذلك يوم الأحد الموافق 11/12/2022 في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

ويفتتح اللقاء الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الفولبرايت وفي ضوء تبنى الوزارة مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في إطار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ولائحته التنفيذية .

txt

مصر تحتل المرتبة 26 عالمياً في مجال النشر الدولى لعام 2021

txt

300 منحة لدراسة الدكتوراة في جامعات هونج كونج|تفاصيل

txt

التعليم العالي في أسبوعين .. تمديد اتفاقية بين الأعلى للجامعات ومعهد جوته | مذكرة تفاهم بريطانية في الأجهزة التعويضية

txt

متحف حضاري لعلوم البحار والمصايد بالغردقة لرفع الوعي البيئي والثقافي

txt

فوز 86 فتاة بمنصب "الرئيس" في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

txt

بروتوكول لاستخدام الأقمار الصناعية في رصد تأثيرات المناخ بالبحر الأحمر

txt

بحوث الإلكترونيات: القيادة السياسية في مصر تولي أهمية عظمى لقطاع الزراعة

txt

فوز مصر بجائزة الشباب العربي.. حصاد أداء لجنة اليونسكو بالتعليم العالي

txt

شروط وتفاصيل القبول بالدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023

txt

بحوث البحار: نسعى لحماية آثار الميناء الشرقي بالإسكندرية من مراكب الصيد

كما تأتي استضافة الخبراء لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في ضوء رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مخرجات البحث العلمي واحتضان الأفكار الواعدة لتخليق تكنولوجيات وطنية والارتقاء بالاقتصاد القومي.

اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي البحث العلمى و التكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 977 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

طلب عاجل من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس.. وموقف المستشار من الاعتذار للخطيب

بعد 9 أيام استقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الاتصالات: تضاعف سرعة الإنترنت الثابت فى مصر بمتوسط 45 ميجابت/ ثانية

بمرتبات تصل لـ 2450 دينارا.. فرص عمل للمصريين في دولة الكويت| التفاصيل الكاملة

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

بكاء جماعي من طالبات مدرسة في أسيوط حزنا على نقل المدير| شاهد

ترشيحاتنا

125 عمارة جديدة.. مدبولي يتفقد تطوير حي فيصل بالسويس.. صور

جدل بالأردن| عامل نظافة يعيد 30 ألف دولار لـ صاحبها فمنحه 10 دنانير

الاتصالات: توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف مليار دولار سنويا بحلول 2025

يسبب الوفاة.. الصحة السعودية تحذر من مرض موسمي خطير

رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لاستكمال تطوير ترعة السويس

بعد الوداع الحزين لكأس العالم.. قائد منتخب البرازيل يعلن اعتزاله دوليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة راقية وجذابة.. شاهد

امرأة تعثر على ضرس مخلوع داخل طعامها على طائرة بريطانية|ما القصة؟

مؤامرة الرايخ.. اعتقال إعلامي ألماني شهير ابنته صديقة نجم ريال مدريد

ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

فيديو

حلمي بكر: مصطفى كامل له حق دورة كاملة بنقابة الموسيقيين

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ