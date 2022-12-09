التعليم العالي في أسبوعين .. تمديد اتفاقية بين الأعلى للجامعات ومعهد جوته | مذكرة تفاهم بريطانية في الأجهزة التعويضية

تمديد اتفاقية التعاون بين الأعلى للجامعات ومعهد جوته

زيادة المنح المُقدمة سنويًّا للطلاب اللبنانيين للدراسة بالجامعات المصرية

أيمن عاشور:

نستهدف الوصول لـ122 جامعة بحلول عام 2032

وقعنا مذكرة تفاهم مع كبرى الجامعات المُتخصصة في الأطراف الصناعية

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، تمديد اتفاقية التعاون بين الأعلى للجامعات ومعهد جوته، ووزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع كبرى الجامعات المُتخصصة في الأطراف الصناعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف الوصول إلى عدد 122 جامعة بحلول عام 2032، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المتداخلة.

وأوضح أن عدد الطلاب المُقيدين في المؤسسات التعليمية المصرية سيرتفع من 3.4 مليون طالب إلى 5.6 مليون بحلول عام 2032، وهو ما يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ لاستيعاب تلك الزيادة ومواكبة المُتطلبات المُستقبلية لسوق العمل.



وأشار الوزير على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار في التعليم العالي بلندن، إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية وأفرع الجامعات الدولية، فضلًا عن التطوير المُستمر للجامعات القائمة، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية.

وأكد عاشور أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور، منها التوسع فى الجامعات الأهلية الجديدة والتى تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية، وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

وأكد الاهتمام بما يطلق عليه دراسات علوم المستقبل والدراسات البينية والاتجاه الى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة، وأشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر فى كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل، مؤكدًا أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحًا فى مجالات جديدة غير تقليدية.

وفى هذا الصدد، ألقى الوزير الضوء على ما يطلق عليه المثلث الذهبى فى مناطق سفاجا والقصير وقنا، والذى يشهد أحد أكبر المشروعات التنموية فى مصر حيث حاجة سوق العمل إلى خريجين فى مجال التعدين، وبالتالي فعلى المستثمر الذى يتقدم بمشروع إنشاء جامعة أو معهد أو مركز بحثي التعرف على الأولويات والبرامج المطلوبة على أرض الواقع.

بينما استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير على الحلبي السفير اللبنانى بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن مصر تُولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات العربية، وتحرص على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع لبنان، وإرساء علاقات تعاون وثيقة، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب اللبنانيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بزيادة المنح المُقدمة سنويًّا للطلاب اللبنانيين للدراسة بالجامعات المصرية وبخاصة فى مجال الطب، وكذلك تفعيل المزيد من التعاون بين الجامعات المصرية واللبنانية فى البرامج والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب اللبنانيين للدراسة في مصر.

كما استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات حول توقيع اتفاقية تجديد التعاون بين المجلس ومعهد جوته لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وأشار التقرير إلى أن تمديد الاتفاقية يهدف إلى تدريب 40 عضوا جديدا من أعضاء هيئة التدريس فى تخصصات اللغة الألمانية بالجامعات المصرية على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية المعتمدة لدى معهد جوته.

وأشار الدكتور لطيف فى التقرير أنه بتمديد الاتفاقية يصل إجمالى المدربين طبقا للاتفاقية إلى 140 عضوا ، حيث تم تدريب 100 متدرب بين عامى 2019، و2022، وبموجب الاتفاقية يتعين على أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا الدورة التأهيلية القيام بالتدريس لطلاب الجامعات المصرية فى إطار المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها فى عام 2019 لتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية فى كليات الطب والهندسة فى المرحلة الأولى.

بينما قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه من دواعي سروره أن يشهد بروتوكول مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مع جامعة ستراثكيلاند البريطانية، اليوم ، بشأن التعاون بين الجانبين فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأضاف " عاشور" خلال فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، مع جامعة ستراثكيلاند البريطانية، أنها تعُد من كُبرى الجامعات المُتخصصة في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

ووقع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مذكرة تفاهم مع جامعة ستراثكيلاند البريطانية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.