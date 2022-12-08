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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الحصول على المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية الصين الشعبية لمرحلة البكالوريوس خارج للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024.

  
واشارت إلى أن المنح لمرحلة البكالوريوس مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى –  بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ  علوم الهندسة البحرية –  الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية  – العلاج الطبيعى –  دراسة اللغة الصينية وآدابها  وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030)   وبدون نفقات من البعثات.

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أوضحت أن شروط التقدم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية  .

- الايزيد السن عن 21 سنة ولايقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان.

- ألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين (2020 / 2021- 2021 / 2022).

 

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة  الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html

https://www.campuschina.org/scholarships/index.html

 

واوضحت أنه لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني ، وأخر موعد للتقدم لهذه المنح بالملف الورقى للاداره المركزيه للبعثات يوم الأحد  الموافق  22 / 1 / 2023، وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي وزارة التعليم العالى الذكاء الاصطناعي جمهورية الصين الشعبية 2021 2022 علوم الهندسة علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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