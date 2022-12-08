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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: افتتحنا 20 جامعة جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، الخميس، “يوليوس جيورج لوى”، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، بحضور الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتجربة التعليمية المتميزة التى تقدمها الجامعة الألمانية الدولية، ضمن منظومة الجامعات الدولية التى تم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد رافدًا هامًا لتقديم تعليم دولى يضاهى المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التى تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، وتساهم فى تخريج طلاب مؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة، ورفع قدراتهم للمنافسة محليًا ودوليًا.

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وأبرز الوزير بدء الدراسة فى ٢٠ جامعة جديدة مع بداية العام الدراسى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تتنوع ما بين جامعات أهلية وتكنولوجية، مشيرًا إلى حجم الإنجاز الذى حققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، وتلبية احتياجات الزيادة السكانية خاصة فى عمر الشباب، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مقاعد لجميع لطلاب الراغبين فى الحصول على تعليم جامعى.

كما أشار الوزير إلى جهود الدولة لترسيخ دور مصر كقبلة للتعليم فى قارة إفريقيا، والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتًا إلى خطة الوزارة لاجتذاب المزيد من الطلاب الدوليين.

وأشار عاشور إلى التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا خاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والثقافية التى تربط بين البلدين، لافتًا إلى رؤية مصر للاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى التعليم الجامعى، لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وضمان تطبيق استراتيجية الوزارة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى فى مصر، مشيدًا بتميز التجربة الألمانية فى التعليم الفنى التكنولوجى، والدراسة التطبيقية، موضحًا أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الألمانية فى هذا المجال.

وبحث الوزير توثيق التعاون بين الجامعة الألمانية الدولية وغيرها من الجامعات المصرية من جانب، وكذا عقد مزيد من الشراكات مع المؤسسات التعليمية الدولية؛ بهدف ربط روافد منظومة التعليم العالى المصرية من جامعات حكومية وأهلية ودولية وتعزيز الشراكة بينها وبين بعضها؛ لخدمة الطالب المصرى والطالب الدولى الذى يدرس فى مصر.

كما أكد عاشور على ربط الجامعات الجديدة بالمجتمعات المحيطة وإشراكها فى خدمة قضايا التنمية لمحيطها الجغرافى، والاستفادة من الطلاب فى الأنشطة التى تخدم المجتمع، مشيرًا لتجربة إشراك طلاب الجامعات فى مؤتمر المناخ cop27، الذى استضافته مصر خلال نوفمبر الماضى، وكذلك تنظيم وزارة البحث العلمى منافسة رالى سباق للسيارات الكهربائية التى يقوم الطلاب بابتكارها، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحويلها لمسابقة دولية بين طلاب كليات الهندسة فى كافة الجامعات.

ومن جانبه، أعرب السيد لوى عن اعتزازه بسنوات عمله فى مصر كسفيرًا سابقًا لألمانيا بالقاهرة، وكذا عمله بالجامعة الألمانية الدولية، مستعرضًا تجربة الجامعة الألمانية الدولية خاصة فى مجالات الهندسة بفروعها، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم تدريب عملى للطلاب إلى جانب الدراسة النظرية، والتركيز على دور الجامعة البحثى، وتعزيز التبادل الطلابى بين مصر وألمانيا، وربط التعليم الأكاديمى بالصناعة، موجهًا الدعوة للوزير لزيارة الجامعة والاطلاع على ما تقدمه من خدمة تعليمية على أرض الواقع، وكذا حضور حفل تخرج أول دفعة من الجامعة بنهاية هذا العام الدراسى.

وزير التعليم العالي 
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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