فوز مصر بجائزة الشباب العربي.. حصاد أداء لجنة اليونسكو بالتعليم العالي

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول حصاد أداء اللجنة الوطنية لليونسكو خلال عام 2022.

وأشار التقرير إلى فوز مصر بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي لعام 2022، كما نظمت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" ورشة العمل الإقليمية عن "التوجيه والتدريب وإعداد مشاريع قابلة للتمويل عن التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره" خلال شهر نوفمبر الماضي، فضلًا عن عقد مائدة مُستديرة يوم 16 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، كما شاركت مصر فى أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) بباريس خلال الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى مشاركة جمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي للقيادات النسائية في التعليم العالي بعنوان "المرأة في القيادة الجامعية السياق والتحديات والآفاق" خلال شهر ديسمبر الجاري بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالمملكة المغربية، وكذلك المشاركة في أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام لمُنظمة الألكسو.

كما ترأست مصر المؤتمر الدولي للدول الأطراف بباريس "اجتماع من الفئة الأولى" في شهر فبراير الماضي، لاعتماد الاتفاقية المُحدثة لعام 1978، والخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

وأوضح التقرير أن اللجنة الوطنية لليونسكو نجحت في إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوي ومولد شاعر النيل حافظ إبراهيم في برنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو لعامي 2022 – 2023، كما أعلنت اللجنة الوطنية عن انضمام مدينة الفيوم إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022، وذلك ضمن 77 مدينة من 44 دولة، وذلك تقديرًا لجهود المدينة المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع على المستوى المحلي، حيث تم الاختيار من خلال لجنة تحكيم دولية مستقلة، فضلًا عن الإعلان عن فوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجائزة اليونسكو "جيكجي لذاكرة العالم" لعام 2022 في دورتها التاسعة، تقديرًا لإنجازاتها في مجال التراث الوثائقي.

وأفاد التقرير بأن عام 2022 شهد توقيع مذكرة تفاهم خاصة بإطلاق مشروع "الشهادات الدولية المهنية في التدريس" بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وكذا بالشراكة مع جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، كما تم انتخاب د. عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية وأستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه نائبًا لرئيس اللجنة العلمية والفنية بمنظمة اليونسكو، خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو الخاصة باتفاقية عام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، كما تم اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي لعام 2022.

ولفت التقرير إلى ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) حول "الاتجاهات الجديدة في التخطيط التربوي"، كما نظمت اللجنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل بعنوان "العلاقات الدولية بالجامعات المصرية" فضلاً عن إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية، كما نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة حفل ختام مشروع "تطوير البنية التحتية للمركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية".

وتناول التقرير تنظيم اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، فعاليات الدورة الثانية لمنافسات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، بهدف توفير بيئة مُناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات للعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة، كما شاركت مصر في فعاليات الاحتفال بتكريم الفائزين في الأسبوع العربي للبرمجة من مصر والوطن العربي والذى أقيم بمقر الألكسو بتونس خلال شهر أكتوبر 2022.

وأضاف التقرير أن اللجنة الوطنية لليونسكو شاركت في النسخة الثالثة من القمة الشبابية لمراكز شباب مصر تحت شعار "مراكز الشباب والمناخ"، والتي أقيمت خلال الفترة من (29-31) أغسطس 2022 بمحافظة بورسعيد، بحضور 150 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، كما شاركت اللجنة في ورشة عمل حول اتفاقية 2003 المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي، وكذلك ورشة عمل بعنوان "الاحتفال بالإنجازات المصرية في التراث السمعي البصري العالمي وتعزيز التعاون الدولي" والتي نُظمت بالتعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، ومدينة الإنتاج الإعلامي خلال شهر يونيو 2022، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات ضباط مرصد الألكسو في مجال إحصاءات متابعة إنجاز أهداف التنمية المُستدامة في مجالات التربية والثقافة والعلوم في الوطن العربي بالعاصمة الأردنية عمان.