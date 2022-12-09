وزير التعليم العالي : ترشح 28 ألف شاب للانتخابات الطلابية هذا العام

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول سير العملية الانتخابية لاتحادات الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا.

وأفاد التقرير باعتماد الوزير للجدول الزمني المُقترح للعملية الانتخابية ومراسلة رؤساء الجامعات في ١٦/ ١١/ ٢٠٢٢ لإعمال مواد قرار السيد رئيس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ والخاص بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالجامعات الصادر برقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢،غ والخاص بالاتحادات الطلابية، وأيضًا القرار الوزاري رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإصدار اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية، وذلك بعد اعتماد تلك اللائحة من لجنة اللوائح بوزارة المالية في يناير ٢٠١٩، وذلك لإجراء الانتخابات بالجامعات والمعاهد.

وأشار التقرير إلى صدور القرار الوزاري رقم ٤٥٩٧ لسنة ٢٢ بتشكيل اللجنة العليا للإشراف ومُتابعة العملية الانتخابية برئاسة مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والتي بدأت على الفور بمراسلة الجامعات الحكومية عن طريق نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبمراسلة الجامعات الخاصة والأهلية عن طريق مخاطبة د. محمد حلمي الغُر أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وبمُراسلة الجامعات التكنولوجية عن طريق د. أحمد الحيوي مُستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وبمُراسلة المعاهد العليا عن طريق أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

وأضاف التقرير أن المراسلات لكل جهة تضمنت مخاطبات وزير التعليم العالي والجدول الزمني المُقترح وصورة من القرار الوزاري بتشكيل اللجنة وأيضًا النماذج الاحصائية والتي تم إعدادها عن طريق اللجنة وجدولها الزمني، على أن تكون مُطابقة للجدول الزمني المُعتمد وهي على النحو التالي:

- نموذج ١: (عدد المتقدمين للترشح "لجنة/ فرقة/ كلية" ومطابقة الكشوف المبدئية)، وقد أرسل إلى اللجنة يوم الاحد ٢٧/ ١١.



- نموذج ٢: (أرسل بعد الانتهاء من مرحلة الطعون يوم ٢٩/ ١١) ويحتوي على نفس البنود بالنموذج ١.

- نموذج ٣: (أرسل بعد إعلان الكشوف النهائية وفرز الطعون وقبول التنازلات والالتزامات)، وقد أرسل إلى اللجنة العليا يوم ٣٠/١١.



- نموذج ٤: (يتضمن عدد الطلاب الذين يحق لهم التصويت، وأعداد من أدلوا بأصواتهم والنسبة المئوية إعمالًا لمواد اللائحة، وأيضا نتائج العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى)، وقد أرسل هذا النموذج يوم ٤/ ١٢ لتحديد إجراء الإعادة من عدمه على حسب ما تحقق من نصاب.



- نموذج ه: (أرسل يوم الإثنين ٥/١٢ بعد الانتهاء من عملية الإعادة - إن وجدت-.



- نموذج ٦: (أرسل إلى اللجنة العليا يوم ٦/١٢ بعد انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان على مستوي الكليات).



- نموذج ٧: (تضمن أسماء الطلاب الفائزين بمناصب رؤساء الاتحادات ونوابهم على مستوي الكليات).



- نموذج ٨ و٩ و١٠: (أرسل إلى اللجنة يوم الخميس ٨/١٢ وتتضمن قاعدة بيانات خاصة بمجلس اتحاد الجامعة وأيضًا المؤتمر العام للاتحاد بالجامعة.

وأوضح التقرير أن نتائج الانتخابات الطلابية جاءت على النحو التالي:

- عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح بلغ ٢٨٢١٠ (١٤٨١٣ طالبًا، ١٣٣٩٧ طالبة) بزيادة تصل إلى ٢٠٠٠ طالب وطالبة على عدد الطلاب المُترشحين حلال السنوات السابقة.

- أوضحت النماذج الواردة إلى اللجنة، مشاركة ٢٧ جامعة حكومية، و١٤ جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية، و٥٦ معهدًا عاليًا، وجاري استكمال مارثون الانتخابات في باقي الجامعات الخاصة والأهلية، بما يتناسب مع ظروف امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

وقد تم حصر عدد الطعون المُقدمة وماتم قبوله من اللجان العليا بالجامعات ليصل عدد المُتقدمين بعد الطعون والتنازلات إلى ٢٦٨٤٢ (١٤٠٨٦ طالبًا، ١٢٧٥٦ طالبة)، ووصل عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى ٤٤٥ كلية وقد تم الانتهاء من الانتخابات في ٣١٧ كلية ومتبقي ١٢٨ كلية لمرحلة الإعادة (الانتهاء من ٧٢٪ ويتبقى ٢٨٪ من عدد الكليات)، وقد تركزت جولة الإعادة في عدة جامعات دون اخري سواء (الإعادة في "لجنة/ فرقة" أو في "فرقة كاملة").

وأفاد التقرير بالانتهاء من جامعات الزقازيق، المنيا، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، السويس، الأقصر، وأجريت الإعادة في ١٢٨ كلية للتنافس على ١٧٩٢ مقعدًا على مستوي اللجان بالكليات بجامعات (طنطا، الفيوم، دمياط، مدينة السادات، حلوان، أسوان).

- وأضاف التقرير أنه تم تسلم نموذج ٦ من اللجان العليا بالجامعات، لتُعبر عن تمام إجراء الانتخابات بين أعضاء اللجنة الواحدة بالكلية لاختيار أمين وأمين مساعد اللجان؛ تمهيدًا لاختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد الكلية في اليوم التالي تنفيذًا للجدول المُعتمد.

في بعض حالات الكليات التي خاضت الإعادة ولم تُحقق النصاب القانوني، تم تعيين أمين وأمين مساعد لبعض اللجان؛ تنفيذًا للائحة التنفيذية، على أن يتم استكمال المارثون بالانتخاب لاختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد الكليات في اليوم التالي.

وقد تم انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الكليات في ٤٤٥ كلية من بين أمناء وأمناء مساعدين اللجان المُختلفة بالكليات، وأفادت اللجان العليا بالجامعات بنتائج تلك الانتخابات في يوم الأربعاء ٧/١٢ بالأسماء (٤٤٥×٢= ٨٩٠ مقعدًا).

وأوضح التقرير أنه في يوم الخميس الموافق ٨/١٢ تم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا بالجامعة من بين أمناء تلك اللجان بالكليات (أمين وأمين مساعد لجنة الجوالة العليا من بين أمناء وأمناء مساعدين لجنة الجوالة بالكليات) وأيضًا انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات (المؤتمر العام لاتحاد الجامعة).

وأضاف التقرير أنه بعد الانتهاء من انتخابات أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة، تم الإعلان عن مجلس اتحاد الجامعة (١٦ مقعدًا: رئيس ونائب رئيس + ( ٧ لجان عليا × ٢ أمين وأمين مساعد).



وانتهى مارثون الانتخابات بتسلم نماذج "٨، ٩، ١٠" من الجامعات التي شهدت حضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب وأيضًا أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بكل جامعة.

وأشارت التقرير إلى فوز الطالبة هاجر أشرف عبدالله بمنصب رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى حصول الفتيات على ٨ مقاعد كنائب لرئيس الجامعة بجامعات (القاهرة، عين شمس، أسيوط، حلوان، المنوفية، دمنهور، السويس، مطروح)، كما حققت الطالبات ٨٦ مقعدًا كرئيس لاتحاد الكليات، و١٣٤ مقعدًا كنائب لرئيس اتحاد الكليات، و٦٠ مقعدًا كأمين للجان العليا، و٧٦ مقعدًا كأمين مساعد اللجان العليا، وهذا يُعبر عن مؤشر جيد لمشاركة الطالبات وتقلدهن مراكز قيادية على مستوى الكليات والجامعات.

وقام الدكتور أيمن عاشور بتكليف د. طايع عبدالليطف بإعداد لقاء مع الفائزين بمقاعد رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعات؛ لتهنئتهم ومُناقشة الخطة المُستقبلية لديهم، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العليا للأنشطة الطلابية، والتي صدر بها القرار الوزاري رقم ٤٥٩٨ في ١٦/ ١١/ ٢٠٢٢.