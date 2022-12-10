300 منحة لدراسة الدكتوراة في جامعات هونج كونج|تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد أفادت قنصلية جمهورية مصر العربية فى هونج كونج بأن مجلس المنح البحثية أعلن عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المتواجدة فى هونج كونج للعام الدراسى 2023-2024 ولمدة 3 سنوات ، حيث توفر المنحة راتب شهرى يعادل حوالى 3.470 دولار أمريكى ، وبدلات للبحث والسفر تعادل حوالى 1.740دولار أمريكى كل عام ولمدة ثلاث سنوات .

وللإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح بالجامعات، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/funding_opport/hkpfs/call_letter.html

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

بينما قد أفادت سفارتنا فى عمان بأن جامعة الشرق الأوسط الأردنية تقدم منحتين دراسيتين الأولى لدرجة البكالوريوس ، والثانية لدرجة الماجستير وذلك للعام الجامعى 2022/2023 . معفاة بالكامل من رسوم الساعات المعتمدة وذلك فى جميع البرامج والتخصصات المطروحة التى تواكب التطور الرقمى واحتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية وللإطلاع على هذه التخصصات يرجى زيارة الموقع الإلكترونى https://www.meu.edu.jo

وفى حالة وجود أى استفسارات سوف يتم الإجابة عليها من خلال مدير دائرة الرئاسة فى الجامعة على الرقم 0795661211 وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وعلي جانب آخر كان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، الخميس، “يوليوس جيورج لوى”، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، بحضور الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتجربة التعليمية المتميزة التى تقدمها الجامعة الألمانية الدولية، ضمن منظومة الجامعات الدولية التى تم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد رافدًا هامًا لتقديم تعليم دولى يضاهى المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التى تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، وتساهم فى تخريج طلاب مؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة، ورفع قدراتهم للمنافسة محليًا ودوليًا.

وأبرز الوزير بدء الدراسة فى ٢٠ جامعة جديدة مع بداية العام الدراسى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تتنوع ما بين جامعات أهلية وتكنولوجية، مشيرًا إلى حجم الإنجاز الذى حققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، وتلبية احتياجات الزيادة السكانية خاصة فى عمر الشباب، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مقاعد لجميع لطلاب الراغبين فى الحصول على تعليم جامعى.