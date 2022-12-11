علوم البحار.. المعهد الأول على إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف سيماجو الدولي

قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إنه للمعهد دور ومكانة مهمة في أفريقيا والشرق الأوسط لأن المعهد رقم 1 في افريقيا والشرق الاوسط في تصنيف سيماجو فيما يخص تخصص علوم البحار و57 على مستوى العالم، بالإضافة إلى أننا لدينا العديد من الأبحاث الددولية ذلك فأن المعهد له تأثير كبير وتواصل مع جميع الجامعات والمعاهد على مستوى العالم بالأضافة إلى أننا نسعى إلى أنه عقد اتفاقيات لنشر حلقات لنا في ناشونال جيوغرافيك.

وأوضح المعهد أنه قد وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مذكرة تفاهم مع معهد اوشن x المسؤل عن صناعة الأفلام التسجيلية لعلوم البحار لصالح " ناشيونال جيوجرافيك" على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ .

وأشار إلى أن المذكرة تأتي في رغبة المعهد لنقل والاستفادة من تكنولوجيا المعاهد البحثية المتقدمة فى هذا المجال فى تسجيل الافلام الوثائقية " ناشيونال جيوجرافيك" من خلال تدرىيب الكوادر العلمية بالمعهد على على توثيق الرحلات البحثية التى ينفذها المعهد بسفن الابحاث التابعة له (سلسبيل واليرموك) وتوثيقها في تصوير السواحل والشواطئ المصرية وصناعة افلام تسجيلية عنها مما يساهم في دراسة طبيعة الكائنات البحرية ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار.