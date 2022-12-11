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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير أمريكي بأكاديمية البحث العلمي يشرح كيفية نقل وتسويق دعم النظام البيئي

اكادمية البحث العلمي
اكادمية البحث العلمي

استضافت اليوم أكاديمية البحث العلمي،  الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية ، للحديث عن الحاضنات التكنولوجيا لدعم رواد الأعمال و اصحاب الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المبتكرين .  

و تأتي استضافة الخبير الامريكي في إطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الفولبرايت وفي ضوء تبنى الوزارة مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في إطار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ولائحته التنفيذية .

و تحدث الدكتور تيريك تيدويل المدير التنفيذي  لمركز سميث تك للابتكار  بجامعة سميث بالولايات المتحدة الامريكية  خلال كلمته عن الابتكار والتكنولوجيا  " و كيفية نقل و تسويق  وبدء  دعم النظام البيئي، وتجربة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز  وتمكين بيئة رواد الأعمال.

و تاتي استضافة الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية اليوم تاتي في اطار التعاون و تبادل الخبرات في مجال احتضان رواد الاعمال مع الدول المختلفة و لتقيم ما تم تنفيذه بالمشروع خلال الفترة السابعة، وفي اطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الفولبرايت وفي ضوء تبنى الوزارة مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في إطار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ولائحته التنفيذية . 

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الولايات المتحدة الامريكية المشروعات الصغيرة الولايات المتحدة التعليم العالي البحث العلمي Jobs Education

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