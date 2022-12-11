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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل تخصصية لرؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقدت ورش عمل تدريبية تخصصية  بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، في عدد من المجالات أهمها التخطيط الاستراتيجي، التخطيط العمراني، الحسابات والرقابة المالية وإدارة الشئون المالية، بناء  على تكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وبحضور  اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، و اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

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أكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الورش التدريبية التخصصية أتت لتعزيز القدرات الفنية لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة في عديد من المحاور المهنية، والتخصصية ذات العلاقة بطبيعة عملهم، وأنها ستتخذ طابع الدورية بشكل شهري، وفي مجالات أخرى، وذلك لتعميق الخبرات الفنية لديهم ودعمهم بالمعارف اللازمة لتذليل العقبات في تنفيذ مهام عملهم وانعكاساً على تيسير الإجراءات والمعاملات الخدمية للمواطن.


ومن جانبه صرح  عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن فكرة إسناد الورش التخصصية لمديري العموم في الديوان العام كلاً في تخصصه، هي من باب التخصص الدقيق بعيداُ عن الإطار النظري للتنفيذ، واتساقاً مع الواقع العملي لأعمال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، علاوة على أن الورش أتت في موضوعات ذات أولوية شديدة في علاقتها بالخدمات الحكومية ، والجوانب المالية والاستراتيجية التي تتعلق بطبيعة عمل الإدارة المحلية.


وأفاد كريم السماحي، مدير مركز استدامة، أن الورش قدمت موضوعات متعمقة في مجال التخصص في الإدارة الاستراتيجية والخطط الاستثمارية بالمحافظة، والرقابة المالية والمحاسبية في الوحدات المحلية، وكذا التخطيط العمراني وآليات عمل الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، فضلا عن الإدارة المالية الرشيدة للمخصصات الحكومية للوحدات المحلية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.


وأردف أن الورش تم التنسيق لتنفيذها بين قسم تخطيط البرامج المتخصصة بمركز استدامة والسادة مديري الإدارات المعنية واستمرت على مدار يومين بنظام اليوم التدريبي الكامل وخرجت بعدد من التوصيات المشتركة يتم عرضها على السلطة المختصة لإبداء الرأي في إمكانية التطبيق لتيسير الأعمال وتحقيق المرجو من التدريب.

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